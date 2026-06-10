桃園新屋轎車撞聯結車重大事故 釀4死2傷

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桃園市新屋區中山西路二段發生一起重大交通事故。





桃園市新屋區今(10)日中午發生一起奪命重大車禍！一名 60 歲李姓女子駕駛小客車載著四名親友，行經新屋區中山西路二段時，因不明原因不慎與對向聯結車對撞。由於撞擊力道猛烈，小客車車體瞬間揉爛變形。這起驚悚車禍最終導致小客車上包括駕駛在內共 4 人不幸死亡、2 人輕傷，詳細事故原因正由警方全力釐清中。

桃園市政府消防局於10日上午 11 時 58 分接獲一通特殊的自動求救訊號，事故現場小客車乘客的 Apple Watch 偵測到劇烈撞擊後「自動撥打 119 報案」，並精準定位於新屋區中山西路二段 692 號前。消防局第二大隊永安分隊得知事態嚴重，立即調派 5 輛消防車、12 輛救護車，共 38 名消防救援同仁火速趕往現地。

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救難人員抵達現場時，發現自小客車與聯結車對撞後卡在路中，小客車車頭全毀、零件散落一地，車內多名乘客嚴重受困，現場哀嚎聲不斷。消防隊員隨即使用重型油壓破壞器材切割車體，與時間賽跑將傷者逐一拉出送醫。

桃園市新屋區中山西路二段發生一起重大交通事故。

警方與消防局初步統計，自小客車內共搭載 5 人，其中高齡長者居多。事故發生時：李姓女駕駛（60歲）： 傷勢最重，因頭部及身體多處遭受毀滅性打擊，現場已明顯死亡，未送醫。李姓女乘客（74歲）： 當場失去呼吸心跳（OHCA），由富岡救護車送往怡仁醫院搶救後宣告不治。李姓男乘客（65歲）： 當場 OHCA，由永安救護車送往新屋分院，搶救無效死亡。張姓女乘客（64歲）： 當場 OHCA，由新屋救護車送往楊梅天成醫院，仍因傷重宣告死亡。

而坐在小客車副駕駛座的楊姓女乘客（61歲），則全身多處擦挫傷、意識清楚，由觀音救護車送往聯新醫院觀察。涉事聯結車 胡姓駕駛（36歲） 僅肢體擦傷，送醫治療後並無大礙。這場車禍最終奪走 4 條人命，讓原本的親友出行瞬間成了天人永隔的慘劇。

消防隊員使用重型油壓破壞器材切割車體。

事故發生後，警方現場對聯結車駕駛胡姓男子進行酒精檢測，證實其酒測值為 0。胡男心有餘悸地向警方表示，當時他正常行駛於車道上，對向小客車卻突然失控偏離逆向衝過來，他根本避不開。

楊梅警分局表示，目前已調閱現場周邊行車紀錄器與監視器畫面。由於小客車李姓女駕駛已不幸身亡，警方將針對是否有精神不濟、突發身體不適或機械故障等因素展開深入調查，並報請桃園地檢署檢察官進行相驗，以釐清確切的事故原因與肇事責任。

聯結車衝撞後停在路邊。

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