桃園新屋銀樓遭兩男搶走42萬元金飾 警9小時逮捕到案

桃園市新屋區一間銀樓昨（25日）發生搶案，兩名男子假藉購買金飾，趁店家不注意時搶走價值約新台幣42萬元的黃金項鍊及吊墜，隨後騎乘機車逃逸。警方獲報成立專案小組調查，於案發9小時後陸續逮捕負責接應男子及搶匪共三人，搶匪兩人辯稱已於逃跑過程中丟棄金飾，但警方後續在嫌犯住家起獲，全案報請桃檢偵辦，釐清是否有其他共犯。

桃園市新屋區25日下午發生銀樓搶案，警方在嫌犯家中起獲贜物。（圖／桃園市警局楊梅分局提供）

桃園市警局楊梅分局副分局長陳龍文今天（26日）接受媒體聯訪表示，警方25日下午5時許接獲報案，在新屋區中正路一間銀樓發生搶案，兩名男子假藉購買金飾，隨後趁店家不注意搶走黃金項鍊及吊墜，並共乘機車離去，初步估計遭搶黃金重逾二両，損失金額約新台幣42萬元。

廣告 廣告

陳龍文指出，警方立即成立專案小組調查，調閱現場及周邊監視器影像，迅速鎖定涉案車輛。警方深入追查發現，嫌犯於案發當日先至中華路一帶竊取機車，隨後前往犯案並逃逸，員警先於新竹縣復興漁港尋獲犯案用機車，查獲負責接應的25歲周男，隨後循線於今天凌晨2時許在觀音區台61線橋下成功查緝兩名嫌犯到案。

陳龍文說，調查發現35歲劉姓男子及22歲彭姓男子二人因缺錢花用犯案，兩人起初辯稱，金項鍊等物已在逃跑過程中丟掉，但警方後續在周男的觀音區住家起獲，全案報請桃園地方檢察署指揮偵辦，後續將持續調閱通聯及相關資料，釐清是否尚有其他共犯。