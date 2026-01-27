桃園新屋頭洲里公1公園推動綠美化 今開園啟用

桃園市長張善政(中)視察公1公園綠美化工程。(記者周敏鴻攝)

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府工務局斥資約1100萬元，推動新屋區頭洲里公1公園綠美化工程，今天驗收完成後開園啟用，除堤頂眺景平台可遠眺埤塘景觀，湖畔林蔭步道也貼心建置緩坡道，盼能強化無障礙通行，讓公1公園成為每1位民眾都能放鬆身心的舒適賞景空間。

頭洲里公1公園位於新屋、中壢、楊梅區交界處，總面積約3.01公頃，園區內多為埤塘水域、生態資源豐富，是鳥類與野生動物的重要棲地；市府針對已取得土地、具備連外通路的0.16公頃範圍，推動綠美化工程，盼打造兼顧建設與生態保育的「自然感、療癒系、生活感」公園。

桃園市長張善政今天視察公1公園後，大讚公園「小而美」、氣氛好，是民眾休閒散步的好去處，他說，高齡化社會來臨、孩童親近大自然機會漸少，市府積極推動全齡友善、無障礙可及、自然療癒等理念，透過綠美化工程打造兼具休憩、生態的公園，提供民眾自然療癒的綠地環境。

公1公園綠美化工程去年5月開工，今天工程驗收完成後，將開園啟用，工務局表示，公園內建置林蔭廣場提供民眾休憩空間、多樣植栽設計的療癒香氛步道、堤頂眺景平台可遠眺埤塘景觀，搭配座椅、遮蔭設施，提供民眾放鬆身心的空間；另，湖畔林蔭步道設置緩坡道以強化無障礙通行、北側入口廣場預留YouBike設站空間，希望滿足不同年齡層民眾的所有需求。

