桃園新屋驚悚車禍 她剛辦完父親喪事…家族聚餐中途逆向撞聯結車4死2傷

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

李姓女子參加父親告別式，結束後載著親友前往餐廳聚餐，中途發生車禍釀4人死亡。翻攝畫面

桃園市新屋區60歲李姓女子今（10日）參加父親告別式，結束後駕駛白色轎車載著5名親友準備前往餐廳聚餐，不料行經新屋區中山西路二段時，車輛不明原因突然偏離車道，逆向迎面撞上對向的聯結車，強大撞擊力道導致白車瞬間變形再噴撞一旁民宅，聯結車則失控衝進草叢，最終造成包含李女在內4人死亡、2人受傷。

警方初步調查，死傷者皆為親戚關係，今天上午眾人齊聚為李女的父親送終，告別式圓滿結束後，一行人搭乘李女駕駛的白車，沿著中山西路二段直行，準備前往餐廳用餐。行經692號前方時，白車突然失控駛入對向車道，當時對向正由36歲胡姓男子駕駛聯結車駛來，眼見白車逆向衝來，根本避不開，兩車發生猛烈對撞，猛烈撞擊後白車車體嚴重扭曲變形，再度往路旁民宅猛衝才停下，聯結車則在劇烈晃動後，直接衝進另一側的草地中。

廣告 廣告

事故發生當下撞擊力道猛烈，李女配戴的Apple Watch偵測到碰撞，自動發出訊號向警消報案，救護人員因此緊急趕抵現場，動用破壞器材將受困車內的傷者救出。然而李姓女子已失去生命跡象，另外3名傷勢嚴重的乘客，包含74歲李姓女子、65歲李姓男子及64歲張姓女子，經緊急送醫搶救後仍也相繼宣告不治，而坐在副駕駛座的61歲楊姓女子與聯結車駕駛胡男則幸運僅受輕傷。

警方在事故發生後對聯結車駕駛胡男進行酒精測試，酒測值為0，排除酒駕，至於詳細的事發原因及肇事責任，現正由楊梅分局警方調閱周邊監視器與行車紀錄器，進一步釐清中。



回到原文

更多鏡報報導

士林夜市買鞋大鬧店家！少20元報警 身分曝光竟是電視台前「電眼主播」

愛爾麗自救會正妹律師驚人背景曝！「三戰司法官」成雙榜法律人

一票員工「不到3個月閃辭」 人資嘆：不是薪水低…網：發現「這件事」趕緊換跑道

傅子純病發到離世24小時內幕曝光！友揭他4大症狀緊急送醫 意識清楚本人同意插管治療