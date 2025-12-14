桃園新工處辦職安高階主管座談 分享金安獎十連霸經驗

羅紫萍博士進行生成式 AI 在營造業科技減災的應用教學。（工務局提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市政府為強化所屬工程團隊職業安全衛生意識，並落實工程品質與安全之施政理念，新建工程處於一一四年十二月八日與勞動檢查處安全伙伴合作辦理「職業安全衛生高階主管座談會」，特別邀集各在建工程廠商高階主管及區域聯防成員共同出席參與，藉由多元議程交流最新職安思維、技術與應用，並分享榮獲金安獎十連霸之推動成果。

新工處表示，近年積極導入「預防為先、科技運用、環境改善」之職安理念，本次座談會安排二場專題講座及一場實務分享。首先，由金安獎評審委員羅紫萍博士主講「營造科技應用講座」，解析人工智慧於職安管理的最新應用趨勢，包含利用生成式AI模擬致災場景圖片及影片，透過視覺化呈現，提升勞工職安意識，以及透過AI影像辨識，辨識工區缺失及危害風險項目，即時提供矯正措施與風險對策等實務應用。

全國營造業職安促進聯合總會李秉展秘書長則以「職安法修法重點」為題，說明修法重點及方向，包括強化營造源頭防災、加強環境安全管理等內容，並同步介紹金安獎相關評選項目。最後由一一四年度金安獎優等獎得主、承作「中壢運動公園區段徵收工程－滯洪池工程」的茂成營造，分享推動職安的具體作法與評選經驗，協助業界掌握精進重點與實務策略。

金安獎得之不易，能連續十年獲獎，象徵工程團隊在職業安全衛生管理上的長期耕耘已獲專業肯定。新工處負責辦理桃園市各項重大指標性建築、新闢道路及區段徵收與重劃工程等公共建設。期望透過此次高階主管座談，各工程團隊能藉由職安修法新知與科技應用，共同強化職業安全意識與防範措施，提升施工品質，全面提高工地安全水準，營造安全、友善的勞動環境。