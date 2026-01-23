桃園新成屋裝潢推薦，中古老屋翻新團隊首選

【商家指南推廣專題】

拿到新成屋鑰匙的那一刻，許多人心中既期待又忐忑，煩惱打造夢想生活要從哪一步開始。韓閣室內裝修設計從業主角度出發，規劃符合生活習慣的新成屋裝潢，且兼顧設計感、專業性與施工品質，解決不少業主對新屋室內設計的徬徨不安，因此成為桃園新成屋裝潢推薦品牌，他們也提供中古老屋翻新、預售屋客變、商業空間等裝修服務，滿足各種空間需求。

韓閣室內裝修設計於2024年成立，創辦人投入室內設計產業已有十餘年，擁有參與各類住宅與空間專案的實務經驗，深知設計師所承接的是業主對理想生活的期待，許多屋主可能投注畢生積蓄，只希望獲得更安心、舒適的未來，因此他決定創立桃園新成屋裝潢推薦品牌，用心實現業主心中的夢想城堡。

在室內設計產業中，溝通風格喜好、預算考量、生活習慣與施工限制是最耗費心力的環節，若缺乏清楚的對話基礎，容易造成誤解與壓力，韓閣室內裝修設計重視業主的理念及需求，透過考取「建築物室內設計」及「建築物室內裝修工程管理乙級」雙證照，讓設計與工程管理皆有專業依據，降低整體溝通成本。

韓閣室內裝修設計的服務涵蓋新成屋、中古老屋翻新、商業空間、辦公室、預售屋客變以及毛胚屋裝修等，品牌會先與業主洽談、進行現場丈量，透過繪製平面配置圖與製作風格簡報逐步討論需求，再簽訂設計、工程合約，並擬定開工時間，完工後亦提供一年保固，協助屋主維持空間品質，透明清楚的流程也是品牌入選桃園新成屋裝潢推薦名單的原因。

桃園新成屋裝潢推薦品牌韓閣室內裝修設計認為，空間設計是情感與生活的延伸，應在細節中傳遞質感與巧思，因此團隊致力融合美學與機能，為業主量身打造符合實用需求、能喚起共鳴、隨時間推移也不過時的生活場景，受到許多需要規劃新成屋或中古老屋翻新的業主青睞。

如果您正在尋找桃園新成屋裝潢推薦品牌，計畫裝潢新成屋或規劃中古老屋翻新，韓閣室內裝修設計就是值得信賴的好選擇，他們以充分理解與耐心溝通，落實業主理想的居住環境，現在就點選以下連結，了解更多桃園新成屋裝潢推薦資訊。

店家品牌名：韓閣室內裝修設計

聯絡電話：0912-168-611

地址：桃園市中壢區永順一街206號1樓

官網：https://rink.cc/juxjh

LINE：https://rink.cc/e2rvm

