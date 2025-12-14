桃園新明市場平鎮游泳池 指標性社宅規劃案招標

（中央社記者吳睿騏桃園14日電）桃園市政府推動社宅，對舊有建物活化進行規劃，中壢區新明市場規劃設計140戶社宅、平鎮游泳池460戶，2規劃設計案招標中，預計115年第1季決標開始設計，116年開工並於120年開放入住。

桃園市政府住宅發展處今天發布新聞稿表示，新明市場社宅是桃園首座結合市場的社會住宅，鄰近機場捷運老街溪站，初估興建140戶社宅，以1房型配比最高達50%，2房型約30%和3房型20%，樓下層提供市場等複合型商場、公托中心、社區式長照機構和身障就業作業空間，興辦總經費約新台幣18億元。

廣告 廣告

住宅處說，鄰近中壢交流道的平鎮游泳池基地閒置已久，預計興建約460戶社宅，房型比例以1房型最多約50%，2房型、3房型總共50%。未來社宅空間將整合設置運動、公托、早療和長照機構，將會是桃園大規模的複合型社會住宅之一，興建總金額也達52億5530元。

住宅處處長陳智仁指出，2處招標基地均涉及拆除和興建，新明市場建物已有35年歷史，被判定為海砂屋且結構有風險，平鎮游泳池也已30多年且自112年4月閒置至今，市府透過跨局處合作協調，為在地居民爭取最大公共設施共享空間，社宅也將照顧年輕族群，住宅處積極努力往1萬戶社宅目標推案。（編輯：張銘坤）1141214