桃園新明手球隊勇奪全國雙冠 國男15歲組三連霸

桃園新明國中手球隊在「114年全國手球錦標賽」蟬聯冠軍，U13球員江楊璿躍起射門

新明國中在「114年全國手球錦標賽」勇奪U15組冠軍，完成三連霸

球員陳澤樂突破重圍，奮力射門

球員許沛蓁躍起射門

新明國中手球隊在「114年全國手球錦標賽」成績優異

桃園市立新明國中手球隊在「114年全國手球錦標賽」表現亮眼，5天的賽程中，選手們憑藉著過人的心理素質與團隊默契，不僅男生15歲組達成史無前例的「三連霸」，男生13歲組也成功蟬聯冠軍；女生15歲組更是首度闖入全國四強，榮獲殿軍。本次賽事經歷了逆轉、絕殺與守護勝利的瞬間可說是驚險萬分，每一座獎盃背後都充滿了令人屏息的關鍵時刻。

新明國中表示，在男生15歲組的八強賽中，因現場大雨使得開局不利，前四輪以2:4大幅落後，被迫進入殘酷的PK賽，眼看就要與晉級失之交臂時，關鍵時刻守門員沈翊嘉展現強大的心理素質，憑藉著敏銳的判斷力與爆發力，奇蹟般連續守下對手最後三輪的射門，帶領球隊在懸崖邊緣完成驚天大逆轉，奠定了後續奪下「三連霸」的信心。

廣告 廣告

新明國中指出，男生13歲組的冠軍戰則陷入膠著，比賽倒數僅剩3秒時，球員宋彥宇頂住壓力攻入致勝一球，取得領先。不料，對方在最後1秒發動遠距離長射企圖追平，球員江楊璿為了守住勝利，不惜以臉部擋住高速射門的球，這記令人動容的防守，成功將追平分攔截在門外，最終以一分險勝，蟬聯全國冠軍。

新明國中表示，女生15歲組在關鍵的六強賽中，雙方激戰至PK賽，前七輪依然難分軒輊，最終第八輪，由球員鄒逸棠冷靜撲下對手的致命攻擊，讓球隊順利挺進四強。這不僅是女孩們平時苦練的成果，更創下校史首度進入全國四強的歷史新高。

新明國中表示，不到最後一秒絕不放棄亮眼成績的背後，是帶隊教練黃瑋容時常叮嚀球員的話，「比賽場上沒有到最後一秒，不能輕忽、也不能放棄。」球員們在比賽中謹記在心，無論是落後兩球的PK賽，還是最後3秒的攻防博弈，他們都貫徹了教練的意志，用堅持換來了榮耀。