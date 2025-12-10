桃園新福利！「桃園好孕3+1」政策 孕期到托育3階段全包

雖然新年度還沒到，但桃園市10日又推出最新的福利政策，這次針對孕婦從懷孕期間、到養育以及托育來加強補助，而且生越多福利越多，現場還有新手媽媽也現身說法，強調除了福利好，費用申請還有專人辦理，相當人性化。

市府介紹最新推出的桃園乖寶包，除了專屬禮袋，內容物還有各種可愛的嬰兒用品，而且為了鼓勵生育，想要免費領取，除了元旦寶寶，還有第三胎以上嬰兒，只是真生到三胎，福利還不只如此。

桃市婦幼局長杜慈容：「成人百日咳疫苗免費1800，再加碼這個RSV疫苗7680全額補助，再加碼她送托準公跟保母全額補助，意思就是她不需要再負擔費用。」

但就算只生一胎，孕婦也有兩劑的疫苗補助，第二胎費用增加，原來桃園市府，10號最新推出的「桃園好孕3+1」政策，鼓勵越生越多的媽媽，從懷孕期間、未來的養育托育，福利要通通涵蓋。

桃園市長張善政：「過去這兩年端出了很多，對婦幼非常友善的政策，我們趁這個機會一方面，把過去的很多好政策盤點一下，二方面我們最近又有些新的政策。」

另外也有新手媽媽到場背書，強調以往不管是各種就醫或就學補助，學校跟醫療院所還會自動幫忙申請減免，福利變多手續變少，也讓為了育兒，已經分身乏術的媽媽們，對政策真正有感。

