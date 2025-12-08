桃園新站Ｘ捷運綠線，交通利多匯聚「京澄・大盈」擘畫自然共生Ｘ全齡共享的森態大城

▲台鐵桃園新站設計圖。( 圖 / 來源Mecanoo)

隨著桃園新站計畫與捷運綠線工程雙軸帶動下，建設願景備受矚目。桃園新站匯集交通轉運、百貨商場與複合機能，進一步放大交通樞紐的發展動能，捷運綠線串聯機場國門與桃園核心生活圈，以點線面翻轉城市風貌，並創造軌道經濟最大效益。

在這波區域發展浪潮下，京澄建設於「G06陽明運動公園站」推出全新代表作－「京澄・大盈」，以自然共生Ｘ身心豐盈為主軸，打造一座全齡共享的森態大城，成為本區深受期待的新生活提案。

▲「京澄・大盈」位於桃園捷運綠線G06生活圈。區域空拍參考示意圖。( 圖 / 業者提供 )

2100坪大基地，以綠意為生活留白

「京澄・大盈」以2100多坪開闊基地作為生活舞台，留下1500坪的森境馥域，將自然視為生活必需品，而非奢侈品。社區保留大量綠地與開放空間，以大樹綠植、林蔭步道與水景庭園，形塑一座專屬於居民的低密度、高綠覆森態大城。

廣告 廣告

三座建築群體以開闊棟距留下建築呼吸的空間，讓光照自然灑落，風的路徑流暢而輕盈，使每一戶都能享有開朗明亮、流暢舒適的居住感受。建築外型採當代建築語彙，融入幾何線條與美學思維，以光影交織的優雅律動，展現建築的地標價值。

▲高綠覆的居住環境，讓人越住越健康。( 圖 / 業者提供 )

全齡森活聚樂部，0～99歲的健康生活提案

為回應現代人對身心健康的追求，京澄以「五感平衡」為概念，打造全齡共享的森活聚樂部。繞行社區一圈約250米的森徑步道，伴隨林蔭與綠意，串起每日的健康時光。室內羽球練習場、健身房、桌球室、瑜珈室，讓住戶下樓就能運動健身，為生活隨時保持活力節奏。童樂故事屋、家教教室為孩子的學習加分，社區交誼咖啡廳、水景茶軒、戶外座席、童趣遊憩區，以豐富多樣化的主題設施，打造全齡共享的多功能生活場域。

▲「京澄・大盈」社區規劃一樓室內羽球練習場（參考示意圖）。( 圖 / 業者提供 )

「京澄・大盈」2-3房均質規劃，京澄品牌Ｘ嚴選建材

在產品規劃上，「京澄・大盈」以2–3房均質格局滿足首購與首換家庭的需求，並延續京澄一貫嚴謹的建材選用：配置 YKK氣密窗搭配5+5 Low-E雙強化膠合玻璃、日本進口Cleanup廚具、BOSCH洗碗機、TOTO全自動智慧馬桶、 三菱電梯、冠軍磁磚、德國Kronotex木地板等，以細節堆疊質感、以品質提升生活的厚度。

京澄建設秉持順應自然、以人為本的品牌精神，致力於打造一種更豐盈、更平衡的生活方式。「京澄・大盈」與你一起在自然裡遇見健康，在生活裡感受豐盈，這裡，不只是安頓身心的所在，更是一場與未來共築的旅程。

預約專線｜03-361-9913

接待會館｜桃園區介壽路495巷

官網預約｜https://reurl.cc/bNYarr