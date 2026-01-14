桃園新竹家具設計客製推薦，高品質客製沙發
【商家指南推廣專題】
家具扮演形塑空間氛圍與生活品味的重要角色，兼具設計感與實用性的客製化家具已成為市場主流，今天要介紹擁有三十餘年經驗的品利家居PINLI_FURNITURE，他們長年深耕高端家具領域，以專業訂製實力與穩定品質，在桃園新竹家具設計客製推薦品牌中建立高信任度，旗下多元的客製沙發系列，更成為許多家庭與商業空間規劃環境時的理想搭配。
品利家居的歷程可追溯至西元1991年，當時台北市中山北路被譽為高端客製化家具聚集地，消費者對家具的期待已從基本機能，轉向重視設計客製美感與生活品味。由家族成員共同創立的「喜納」、「吉斯卡」與「雅格」等高端客製化家具品牌，率先引進歐美原廠家具，成功填補台灣高端客製化家具市場的空缺，也為品利家居奠定專業代理與選品實力，後來品牌也發展出自有家具工廠，正式走向設計客製與批發並行的經營模式。
因長期服務政商名流與演藝人士，品利家居在產品選材與製作標準上始終維持高品質，除了融合歐美經典設計語彙與現代空間美學，也重視比例、結構與細節呈現，讓客製化家具也能成為空間中的主角。為了提供更貼近使用者需求的服務，品利家居設立自營沙發與家具工廠，全程掌握尺寸、坐感、材質、外型設計，量身打造符合生活節奏的客製沙發與家具配置，確保最終成品能擁有舒適度與耐用性。
除了居家領域，品利家居也將專業延伸至商業空間規劃，設計團隊能根據不同產業屬性與營運需求，提出兼顧美感與效率的家具配置建議，以實際使用情境規劃空間動線、座位安排、材質選擇，協助業主打造符合品牌形象的營運空間，這也是他們能獲得桃園新竹家具設計客製推薦好評的原因。
品利家居提供完整的服務體系，涵蓋空間丈量、設計規劃、製作施工與後續維護，專業團隊全程參與，讓客戶在過程中能更安心地完成家具配置，品牌也因此建立桃園新竹家具設計客製推薦口碑。目前新竹、桃園皆設有展示館，北中南亦提供服務據點，透過實體展示與專人諮詢，消費者能更清楚了解客製沙發家具的製作方式與設計彈性，以便做出最符合需求的選擇。
未來，品利家居會持續以穩健的步伐前進，將生活美學轉化為可被實踐的空間體驗。若您正在尋找桃園新竹家具客製設計推薦品牌，重視品質、設計與服務細節的品利家居，就是值得信賴的選擇，他們專業的家具設計客製與完善規劃，讓客製沙發家具成為理想生活的一部分。
更多桃園新竹家具設計客製推薦資訊請洽以下連結
店家品牌名：品利家居PINLI_FURNITURE
竹北店：新竹縣竹北市福興路915號
電話：03-552-9271
營業時間：週一至週日11:00-20:00
桃園店：桃園市龜山區光華路2段216號
電話：03-329-2188
營業時間：週一至週日08:30-17:30
IG：https://rink.cc/01rt7
LINE ID：@891dtzww
以上訊息由品利家居PINLI_FURNITURE提供
