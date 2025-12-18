桃園新規 不清淤最高罰10萬

桃園市近年都市發展迅速，許多農田水路已無灌溉功能，但大量既存、無法歸類的排水水路，引發淤積無法清疏、違規填塞無法取締、水災時責任不明等問題。水務局訂定「桃園市其他排水管理自治條例」，權管單位未清淤或整治致生公安危險最高罰10萬元，19日送議會大會審議，通過後送行政院核備後實施。

桃園市因都市快速發展、人口移入增加，灌溉溝渠停用後已轉變為道路排水溝渠，導致維護權責不明，不僅影響環境衛生，更可能在強降雨時造成積淹水，成為都市防災的隱憂。

為強化桃園排水管理機制，水務局依《排水管理辦法》授權，訂定「桃園市其他排水管理自治條例」，希望明確畫分各單位的管轄權屬，並且逐年調查爭議水路，建立完整的圖資跟功能分類。

自治條例內容以維護排水功能與公共安全為核心，針對填塞水路、毀損排水設施、棄置廢棄物等明顯妨礙排水的行為嚴格規範。

水務局指出，在裁罰機制上，自治條例採「輔導與裁罰並行」，針對填塞、毀損或擅自變更排水設施等禁止行為，最高處10萬元罰鍰。針對未善盡維護責任的建造物管理者，限期改善不聽，將依情節輕重處1萬元以下罰鍰，強調執法重點在於要求行為人「回復原狀」，裁罰僅是保障排水順暢的最後手段，避免影響民眾正常使用權益。

為落實精準管理，水務局明年起將推動「爭議水路調查計畫」，針對已失去灌溉功能且無管理機關的溝渠，逐一邀集相關單位實地會勘，釐清水路功能屬性並建立數位圖資，讓每一條排水溝渠都有專人管理、定期維護，讓桃園市的排水系統邁入資訊化與法制化，為市民打造更安全的居住環境。