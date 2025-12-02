桃園施政滿意度六都第一 張善政：攜手讓台灣更好

（中央社記者葉臻桃園2日電）桃園市政府今天表示，經濟日報針對縣市幸福指數進行調查，桃園市在「地方政府施政滿意度」六都第一，幸福指數則是六都第二；桃園市長張善政期盼各縣市能攜手讓台灣更好。

桃園市政府今天發布新聞稿指出，經濟日報舉行「2025年縣市幸福指數大調查」公布記者會，根據調查，桃園市在「地方政府施政滿意度」以75.7%拿下六都第一、全國第四；幸福指數則以58.38位居六都第二、僅次於台北市，全國排名則是第七。

廣告 廣告

新聞稿指出，張善政下午至台北市出席記者會時表示，不管是幸福指數還是施政滿意度，沒有最好、只有更好，透過各項指標與滿意度調查，能給各縣市很好的定位，檢視哪些地方還需要加強。

張善政指出，桃園是六都人口成長最快的城市，同時也是工業大城，上任之初，首要任務是讓勞工沒有後顧之憂，對此桃園率先實施國中小免費營養午餐、代理教師全聘期等政策，並成立全台第一個婦幼發展局。

張善政說，六都中只有桃園沒有市立醫院，經過積極推動，桃園市立醫院即將成立，也已選址完畢，明年就要開始推動；此外，桃園捷運建設也如火如荼進行中，因應人口移入，也須額外新建8所學校。（編輯：李亨山）1141202