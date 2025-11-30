桃園旅館天花板坍塌！ 房客深夜遭「水泥塊擊中」獲業者小紅包

桃園中壢某間旅館近日發生天花板坍塌意外。（圖／翻攝自臉書社團「爆料公社二社」）

桃園中壢某間旅館近日發生天花板坍塌意外，一名男子於深夜在旅館準備休息時，突遭天花板的水泥大碎片砸中，所幸他因反應迅速僅受擦挫傷。但家屬透過網路爆料，質疑旅館後續處理草率，引發網友熱議。對此，業者今（30）日在官網發出聲明致歉，表示已進行全面檢修。

當事人的妻子於昨（29）日上午在臉書社團「爆料公社二社」發文指出，先生前一天晚間11點許準備就寢時，先聽到天花板傳出「奇怪聲音」，原以為是樓上物品掉地上就沒多想。不料隔沒多久，天花板突然破裂，大量水泥牆壁碎片直接墜落。慶幸當時先生尚未睡著，且反應迅速立即護住頭部，只有身體受擦挫傷，否則後果不堪設想。

原PO指出，旅館隔天給予小額紅包，但自己明確要求主管要與家屬聯繫，卻完全未獲回覆，「就抓準我先生人很老實、不想多事的個性」，並直言旅館未提供任何安全評估報告就繼續營業。

她氣炸質疑：「想這樣當沒事繼續營業？？！！後續再入住的其他人的安全呢！不知道這件事情的人，如果入住又發生同樣的事呢？要不是老公長的壯，又剛好還沒睡著，水泥塊是直接砸在他的頭和臉耶！」

貼文曝光後，引起大量討論，網友紛紛留言表示：「水泥塊掉下來不是小事，應該封館檢查」、「這是結構問題吧？紅包怎麼能解決」、「如果躺在那邊的是兒童……」、「依照片看來，原PO說的應該是房間樓板的水泥天花板水泥剝落，砸破裝潢的天花板再砸到他老公。如果沒有裝潢的天花板緩衝，應該會傷的更重」、「太扯了吧傻眼，如果是在睡夢中發生的話，後果無法想像」。

而業者於今日一早發布一篇「遲來的聲明稿」，表示造成旅客受傷深感抱歉，並稱已立即進行內部檢討與全面檢修，避免類似情況再次發生，同時強調會強化同仁應變能力及協助旅客處置傷口的訓練。

業者表示，事發當下已立即協助旅客更換房間、提供醫藥箱，並提出可由救護車送醫的協助方案，尊重旅客先行休息的意願後，隔日持續關心旅客情況以及改善建議。

桃園中壢某間旅館發聲致歉。（圖／翻攝自業者官網）

