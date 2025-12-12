桃園明停水7小時 影響地區一次看

配合桃園市桃園區大興西路3段230號邊新裝工程斷管連絡，部分地區將停水。示意圖：截自freepik

配合桃園市桃園區大興西路3段230號邊新裝工程斷管連絡，台灣自來水公司第二區管理處宣布，明(13)日上午9時至下午16時，桃園區吉安一街、大興西路三段、天台街、正光路、永慈街、永安路765巷、永安路751巷沿線範圍含巷弄將進行7小時施工停水，請民眾記得把握時間儲水。

台水二區處表示，台水將儘量縮小停水範圍及時間。停水時間，請慎防火源，並請關閉抽水機電源，以免損壞。建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。

廣告 廣告

台水二區處提到，停水範圍區域內之用戶，請自行儲水備用，台水於作業完成後，即恢復供水，管線末端及高地區域，可能會有較延遲復水現象，請諒察。如欲確認相關停復水進度，可至台水停水查詢系統查詢，或撥打客服專線1910。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

配合中華隊賽事停賽一個月 桃園璞園領航猿105:99成功捍衛主場

龍潭6旬婦聽信男網友誆騙投資保證獲利 警苦勸守住35萬美金