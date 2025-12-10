桃園明年起推動孕婦疫苗補助 生第3胎就送超實用「乖寶包」育兒禮袋

桃園市長張善政宣傳「桃園好孕3+1補助到位 育兒無負擔」福利政策。圖：市府提供

桃園市長張善政今（10）日上午於市政會議前宣傳「桃園好孕3+1補助到位 育兒無負擔」福利政策。張善政表示，「桃園好孕3+1」生育政策整合近兩年婦幼局陸續推出的生育與托育補助，並新增多項婦幼支持措施，期盼為家庭打造更完整的孕期照護與育兒支持系統。市府也將持續守護桃市婦女及幼兒們的健康，讓更多生育補助及支持更到位，讓市民真正感受到桃園是一座敢生、能養、安心托育的城市。

「桃園好孕3+1」生育政策。圖：市府提供

張善政指出，「桃園好孕3+1」以「一生好運」、「二生相伴」、「三生有幸」三大主軸，依胎次提供不同程度補助，包括孕期可施打的百日咳混合疫苗及呼吸道融合病毒（RSV）疫苗、友善托育補助2.0擴大補助對象，全面加強母嬰健康保護及本市的育兒支持，展現市府支持多子女家庭的持續承諾，期盼透過政策盤整與加碼，使準父母能清楚掌握可運用資源，在完善支持下更安心迎接新生命。

明年出生的元旦寶寶，以及第三胎（含）以上的新生兒，將獲得「桃園乖寶寶專屬禮袋」。圖：市府提供

婦幼局長杜慈容表示，孕婦在孕期接種疫苗，不僅能提升自身保護力，也能透過胎盤將抗體傳給寶寶，提供新生兒重要的早期防護，特別是在懷孕28至36周期間接種，更可讓抗體傳遞效益達到最大化。「桃園好孕3+1」中的疫苗補助將自明（115）年1月1日起實施，首先是每位孕婦百日咳混合疫苗全面補助1800元；另外孕婦呼吸道融合病毒（RSV）疫苗，第一胎孕婦補助1800元、第二胎孕婦補助4000元、第三胎以上補助7680元。友善托育補助2.0擴大部分則於明年2月1日上路，提供育有雙胞胎及第三名子女家庭增額補助，讓家長送托準公共托育服務可以比照公托收費。以送托準公共托嬰中心為例，育有雙胞胎家庭原先每月要負擔1萬1000元，該項措施實施後，第一名負擔2000元、第二名負擔1000元，合計每月只要負擔3000元即可；而育有第三名子女家庭，原先每月要負擔4000元，全部都由政府補助，減輕多胞胎家庭的育兒壓力。

杜慈容也指出，市府亦推出多項加碼措施，不僅讓育有第三名子女的家庭送托準公托或準公共保母享有政府全額補助外，明年出生的元旦寶寶，以及第三胎（含）以上的新生兒，也將獲得「桃園乖寶寶專屬禮袋」內含餐碗餐具與以市府吉祥物「阿桃」與「園哥」設計的育兒用品，為桃市第三胎及明年元旦誕生的寶寶獻上最誠摯的祝福。

婦幼局說明，面對少子化挑戰，市府將於明年度全力推動「桃園好孕3+1」。除了提供孕期百日咳混合疫苗與RSV疫苗補助，也與新聞處合作推出以未來主題版「ㄚ桃園哥」為設計元素的「桃園乖寶包」禮袋，內容包含MIT製造的圍兜、餐具組及提袋，兼具實用性與城市識別度，象徵桃園對新生家庭的陪伴與支持。

