桃園明年起提高敬老愛心卡台鐵補助上限 黃婉如盼再擴大使用範圍

桃園市議會今(21)日進行市政總質詢，國民黨籍市議員黃婉如聚焦交通運輸能量不足、長輩敬老卡補助、雙層巴士引進等市民最有感的交通議題，並同步關注城市建設、醫療量能與青年支持政策等面向。

因應台鐵票價平均調漲26.8%，黃婉如長期要求市府提高敬老愛心卡搭乘台鐵的補助額度，讓長者外出通勤、就醫無負擔。市府已採納建議，115年起台鐵補助上限由30點提升至70點，減輕長輩用卡壓力。同時，黃婉如再次要求市府「不能不動如山」，應比照其他縣市，擴大敬老卡使用範圍至超商、連鎖餐飲、開放點數累計、不歸零，並研究行人綠燈延長服務，真正提升政策效益。交通局回應將參考其他縣市作法。

針對桃園民眾長期反映高快速公路客運爆滿難上車，黃婉如指出，交通局自112年起多次函請交通部開放雙層巴士行駛，交通部已於11月13日預告修法，預計115年第一季完成。黃婉如表示，雙層巴士每輛可提供約60個座位，較一般公車增加20個，運能提升約50%，是桃園迫切需要的解方。她要求市府，預先完成規劃與經費編列優先投入運量大、民怨高的高快速公路路線，評估使用空污基金購置車輛。對此，市長張善政回應，將在修法後積極向中央爭取補助。

針對多處交通瓶頸，黃婉如要求加快進度，包括國強一街至文中路道路開闢、龍安街152巷拓寬、春日路與向善街瓶頸打通、龍泉三樹至大慶街開闢。對此，工務局回應，國強一街案已完成9成協議價購，預計115年6月徵收完畢，8–9月動工。

針對虎頭山三聖路延伸至長壽路、明倫三聖宮新闢道路，黃婉如要求市府確保工程品質與工期。工務局表示，已完成公聽會及價購，預計明年3月完成計畫書核定、9月徵收完畢。

黃婉如也要求增加醫療量能，引導民眾使用樂生新院區、紓解急診壅塞，桃園11家急救責任醫院急診量爆滿，她建議加強宣導交通便捷、設備完善的「樂生新院區」，並要求文化局活化舊院區，使其成為公共休憩空間。

針對119派遣SOP與救護車捐贈規格方面，黃婉如建議消防局建置更明確的問病SOP，提升急救效率；並釐清捐贈救護車需配備之器材規格，消防局允諾可行。

此外，中央將於115年1月1日提高生育補助至10萬元，黃婉如要求桃園提前實施，使「差幾天生產的家庭」不致吃虧。張善政答詢，將研議並視預算辦理。

另外，黃婉如爭取殯葬管理所升格為「殯葬管理處」，桃園與六都接軌。民政局回應，目前已有規劃，最快明年成立。黃婉如也建議桃捷公司在部分車站提供藝文展出空間，桃捷回應會檢討。

青年政策方面，黃婉如要求需更貼近需求，建議青年局比照北市、彰化等縣市，提供青年學貸利息補貼、國際參與補助等實質協助，而非僅辦活動。最後，黃婉如盼市府普發「水果月曆」，該月曆深受市民喜愛，建議由市府行政系統統一發放至各戶。

