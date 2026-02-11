桃園春節不打烊 9大服務陪市民過好年

桃園市長張善政11日宣布，今年農曆春節假期自2月14日至22日，為期9天，市府整合環境清潔、藝文充電、觀光走春、運動場館、交通運輸、漁銷動保、醫療食安、社福關懷及市集採買等9大不打烊暖心措施。（桃園市政府提供）

桃園市長張善政11日率領局處首長宣布桃市府「115年春節服務不打烊」措施。張善政表示，今年農曆春節假期自2月14日至22日，為期9天，市府整合環境清潔、藝文充電、觀光走春、運動場館、交通運輸、漁銷動保、醫療食安、社福關懷及市集採買等9大不打烊暖心措施，確保春節期間市政服務不中斷，陪伴市民朋友安心歡度新春。

環境清潔服務方面，各區除了復興區外，於2月14日及2月21日照常收運，2月15日加班收運；2月16日及2月20日上午9時起清運一趟、夜間停收；2月17日至19日及2月22日停止收運。復興區2月14日及2月21日依週六路線收運，2月16日及2月19日上午8時起全區收運一趟。

藝文充電及觀光走春方面，木博館、壢景町及延平路食農故事館僅2月16日至17日休館；慈湖、小烏來、角板山及拉拉山等景點2月16日休園，其餘年節期間正常開放。此外，羅浮溫泉自2月17日起開放、十一份觀光園區則於2月19日恢復營運，提醒市民前往各場館前可先至官網確認細節。

運動場館及市集採買方面，市立田徑場照常開放，各國民運動中心、市立游泳池、楊梅及龍潭體育園區2月16日至17日休館，其餘時段依公告開放。民生採買部分，興國市場、桃園與中壢夜市全年無休，興仁花園夜市僅2月16日休假、南門市場2月17日休市，其餘市場多照常營運或依公告調整，便利市民採買年貨及春節消費。

交通運輸及漁銷動保方面，機捷依假日時刻表營運；計程車費率自2月13日至22日單趟加收50元，機場排班計程車加收100元；好孕專車8家合作車隊依春節費率持續服務。竹圍與永安漁港照常營運，捕蜂捉蛇、野生動物救援及非洲豬瘟防疫等服務可撥打1999市民專線，新屋動保園區則提供指定認養及寵物領回服務。

醫療食安及社福關懷方面，急救責任醫院急診24小時服務，UCC輕急症中心除2月16日及2月21日外均提供服務。社福部分，各區特定派出所設有物資供應站提供緊急協助，並針對獨居長者與身心障礙朋友提供替代餐食服務，遊民外展中心亦於年節期間持續供應即食品，確保弱勢族群獲得妥善照顧。

新聞處表示，今年春節不打烊視覺設計特別與桃園設計庫「楊楊灑灑創作工作室」合作，以活力小馬結合「千塘之鄉」地景意象。相關服務資訊已彙整於市府官網及「桃園事」臉書粉專，市民朋友亦可撥打1999市民專線洽詢。

