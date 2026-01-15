桃園春節垃圾收運時段出爐 大型廢棄物清理登記到2/11

桃園市環境保護局於今日正式公布今年農曆春節垃圾收運規劃。圖：環保局提供

農曆春節將至，桃園市環境保護局於今(15)日正式公布今(115)年農曆春節垃圾收運規劃，提醒市民提早掌握清運時程，妥善安排年終大掃除，避免春節期間垃圾堆積影響生活品質。環保局指出，今年農曆春節假期為2月17日至2月19日，全市各區(除復興區)垃圾收運安排2月15日小年夜當日依夜間原時段加班收運；16日除夕自上午9時起提早收運；17日至19日停止垃圾收運；20日自上午9時起提前出勤收運；21日起全面恢復原夜間時段正常收運。

廣告 廣告

春節期間最新、最即時的垃圾收運資訊，可透過「桃園垃圾車APP」及環保局官網查詢。圖：環保局提供

環保局長顏己喨表示，依環保局近年統計，春節前一周垃圾量平均較平日增加近2倍，民眾若集中於農曆年節前夕排出大量垃圾，容易造成排隊時間拉長、交付不便，也增加自身與第一線清潔隊員的體力負擔。呼籲市民能提早並分散大掃除時段，且確實落實垃圾分類與資源回收，共同分散垃圾量高峰。顏己喨也特別提醒，家中如有高壓容器，如瓦斯罐、防曬噴霧、髮膠、殺蟲劑或噴漆等，務必完成洩壓後，交由無壓縮斗之資源回收車回收，避免因擠壓導致爆裂或起火，確保清潔人員與民眾安全。

環境管理處長張書豪表示，因應年節大型清運需求，各區清潔中隊已加派人力處理大型廢棄物及家具。民眾若有大型廢棄物清運需求，請於2月11日下午17時前向所在地清潔中隊完成登記，並依約定時間搬運至指定地點；2月11日下午17時至2月23日上午8時期間暫停受理登記，將於2月23日上午8時恢復正常受理。

環保局補充，春節期間最新、最即時的垃圾收運資訊，可透過「桃園垃圾車APP」及環保局官網查詢，並也會透過官方臉書、報紙、廣播、家戶傳單及垃圾車懸掛紅布條等多元管道加強宣導，協助市民輕鬆掌握收運時程，安心過好年。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

一顆大頭菜變出整桌菜 排骨湯暖胃、快炒成白飯小偷

最高罰500萬！桃園經發局強化工廠危物管理 籲業者落實申報