桃園春節垃圾收運時程公布 小年夜加班、初一至初三停收

桃園市邀請市民運用盈餘時間整理居家環境，並請將清出之垃圾妥善包紮交付循線垃圾車。





農曆春節將至，桃園市環保局於15日正式公布115年農曆春節垃圾收運規劃，提醒市民提早掌握清運時程，妥善安排年終大掃除，避免春節期間垃圾堆積影響生活品質。環保局指出，115年農曆春節假期為2月17日至2月19日（初一至初三），全市各區（除復興區）垃圾收運安排如下： 2月15日（日）小年夜當日依夜間原時段加班收運；16日（一）除夕自上午9時起提早收運；17日至19日（初一至初三）停止垃圾收運；20日（五），初四自上午9時起提前出勤收運；21日（六）起全面恢復原夜間時段正常收運。

環保局長顏己喨表示，依環保局近年統計，春節前一週垃圾量平均較平日增加近2倍，民眾若集中於農曆年節前夕排出大量垃圾，容易造成排隊時間拉長、交付不便，也增加自身與第一線清潔隊員的體力負擔。呼籲市民能提早並分散大掃除時段，且確實落實垃圾分類與資源回收，共同分散垃圾量高峰。顏局長也特別提醒，家中如有高壓容器，如瓦斯罐、防曬噴霧、髮膠、殺蟲劑或噴漆等，務必完成洩壓後，交由無壓縮斗之資源回收車回收，避免因擠壓導致爆裂或起火，確保清潔人員與民眾安全。

請民眾落實資源回收分類並妥善交付資源回收車。

環境管理處張處長表示，因應年節大型清運需求，各區清潔中隊已加派人力處理大型廢棄物及家具。民眾若有大型廢棄物（不含事業廢棄物）清運需求，請於2月11日（三）下午5時前向所在地清潔中隊完成登記，並依約定時間搬運至指定地點；2月11日下午5時至2月23日上午8時期間暫停受理登記，將於2月23日（一）上午8時恢復正常受理。

環保局補充，春節期間最新、最即時的垃圾收運資訊，可透過「桃園垃圾車APP」及環保局官網查詢，並也會透過官方臉書、報紙、廣播、家戶傳單及垃圾車懸掛紅布條等多元管道加強宣導，協助市民輕鬆掌握收運時程，安心過好年。

家戶如有大型廢棄家俱(事業廢棄物除外)需收運，請致電各區中隊登記安排清運。









