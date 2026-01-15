桃園春節垃圾收運時程出爐 小年夜加班、初一至初三停收
〔記者鄭淑婷／桃園報導〕距離農曆春節不到1個月，桃園市環境保護局今(15)日公布農曆春節垃圾收運規劃，環保局表示，今年農曆春節假期自2月17日至2月19日(初一至初三)，全市各區(除復興區)垃圾收運，2月15日(週日)小年夜當日依夜間原時段加班收運，16日(週一)除夕自上午9點起提早收運，17日至19日(初一至初三)停止垃圾收運，20日(週五)初四自上午9點起提前出勤收運，21日(週六)起全面恢復原夜間時段正常收運，大型廢棄物清運受理登記至2月11日(週三)下午5點。
環保局長顏己喨表示，依環保局近年統計，春節前1週垃圾量平均較平日增加近2倍，民眾若集中於農曆年節前夕排出大量垃圾，容易造成排隊時間拉長、交付不便，也增加自身與第一線清潔隊員的體力負擔，農曆春節垃圾收運規劃已公布，提醒市民提早掌握清運時程，妥善安排年終大掃除，避免春節期間垃圾堆積影響生活品質，也呼籲市民能提早並分散大掃除時段，同時確實落實垃圾分類與資源回收，共同分散垃圾量高峰。
他也提到，家中若有高壓容器如瓦斯罐、防曬噴霧、髮膠、殺蟲劑或噴漆等，務必完成洩壓後，交由無壓縮斗的資源回收車回收，避免因擠壓導致爆裂或起火，確保清潔人員與民眾安全。
環境管理處長張書豪表示，因應年節大型清運需求，各區清潔中隊已加派人力處理大型廢棄物及家具，民眾若有大型廢棄物(不含事業廢棄物)清運需求，請於2月11日(週三)下午5點前向所在地清潔中隊完成登記，並依約定時間搬運至指定地點，2月11日下午5點至2月23日上午8點期間暫停受理登記，將於2月23日(週一)上午8點恢復正常受理。
環保局表示，春節期間最新、最即時的垃圾收運資訊，可透過「桃園垃圾車APP」及環保局官網查詢，並會透過官方臉書、報紙、廣播、家戶傳單及垃圾車懸掛紅布條等多元管道加強宣導，協助市民輕鬆掌握收運時程，安心過好年。
