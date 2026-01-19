桃園春節搭小黃加收50元！2／13起連10天 機場排班加收百元（示意圖:shutterstock/達志）

農曆春節連續假期即將來臨，桃園市計程車農曆春節期間除按原訂收費方式外，每趟次加收50元；桃園國際機場排班計程車每趟次加收100元。

桃園市政府交通局表示，桃園市計程車現行運價為1250公尺90元，續程每200公尺加收5元，車速每小時5公里以下累計80秒加收5元；桃園國際機場排班計程車得加收15％停留服務費（起程收費105元、續程收費每200公尺5元加15％、延滯計時收費每80秒加收5元）。

春節期間桃市計程車每趟加收50元、機場100元。(交通局提供)

今年的春節連續假期計程車加收運價實施期間，自115年2月13日(五)0時至115年2月22日(日)24時止，共計10日。實施期間桃園市計程車比照往年按每趟次加收50元；桃園國際機場排班計程車每趟次加收100元。計程車駕駛人依計費錶功能選取計入春節加成，依計費表顯示金額向乘客收費。

民眾乘車時間如果跨至加成運價時段，統一以「上車時間」為準，例如：上車時間為2月12日23時30分，下車時間為2月13日凌晨1時，仍應依原價收費，不得加價。

民眾如果遇到駕駛任意喊價、超收車資或拒載等情形，請記下車牌及發生時間、地點或乘車收據等相關資料，向桃園市政府交通局（1999桃園市民諮詢服務專線）或警察機關（03-3325368）檢舉，經查證屬實者，將依違反公路法或道路交通管理處罰條例相關規定舉發。

交通局提醒民眾，由於春節拜年、應酬場合較多，可多加利用計程車，以避免酒後駕車發生危險，保障自己及其他用路人安全；另請乘客於春節期間搭車時，能夠給予運將朋友打氣與鼓勵，讓大家一起過個快樂、平安的歡喜年。

