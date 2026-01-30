桃園春節長照服務 預約到2／6

春節即將來臨，為讓有需求的民眾在連假期間也能得到穩定且持續的長照服務，桃園市衛生局提醒，2月14日至22日期間，長照1966專線、智慧長照資訊線上預約系統需在2月6日以前撥打，由專人提供服務。

為提供多元且即時的長照服務，陪伴長輩與失能者過好年，衛生局說，桃園市春節期間有297家長照單位提供居家照顧、日間照顧、家庭托顧、專業、交通接送、喘息及餐飲等服務，若已有使用長照服務者，請提前向服務單位的個案管理師提出申請，以利服務單位安排春節期間照護人力，聘請外籍看護的家庭若看護春節休假無法協助照顧，也可以申請喘息服務及社區式照顧服務。

衛生局表示，若親友是身心障礙者、失智症者、評估期間符合健保署公告急性後期整合照護計畫的收案對象、55歲以上失能原住民及65歲以上長者，春節期間有長照需求，需在2月6日以前完成預約，由專人服務。

此外若家中有長輩或失能家人，春節團聚同時，也可善用政府提供的長照服務，讓照顧者與被照顧者在春節都能享受溫馨的團聚時刻，減輕照顧負擔。此外申請者依照身分別也能減輕負擔費用，如一般戶部分負擔16％至30％、中低收入戶部分負擔5％至10％、低收戶免部分負擔。

衛生局補充，桃園市65歲以上人口超過37萬人，照顧需求增加，今年更推出長照3.0以擴大服務對象，納入年輕型失智症者，也包含剛出院，有急性後期整合照護需求的民眾，歡迎多加利用。