桃園普發萬元再放大 忠貞好市加倍祭12/4開賣





隨著普發新台幣一萬元現金陸續入帳，如何在物價通膨的壓力下，讓這筆「紅包」發揮最大效益，成為近期民眾熱議焦點。為搶攻歲末年終的民生消費商機，桃園市政府經濟發展局祭出強打攻勢，選定指標性的「忠貞公有零售市場」，推出「忠貞好市加倍祭」。12月4日至12月7日，民眾可以用200元的優惠價，換購價值400元的市場加倍券，讓您的現金加倍放大，可以採買更多商品。

市府經濟發展局說明，「忠貞好市加倍祭」活動從12月4日至12月7日為期4天，民眾僅需支付200元現金，即可現場兌換價值400元的市場加倍券，活動期間在忠貞公有零售市場機車停車場帳篷區提供換購，每日上午9時開放領取號碼牌，9時半至12時可憑號碼牌進行換購；平日每日限量400份、假日每日限量600份，總計販售2,000份，數量有限，售完為止。

市場加倍券每份包含8張50元面額的加倍券，可於營業時間至忠貞公有零售市場攤位消費使用，使用期限為12月4日至12月28日。



經發局長張誠表示，歲末年終是傳統市場的旺季，也是家庭支出增加的時刻，希望透過「忠貞好市加倍祭」，達成雙贏局面，除了減輕民眾採買負擔，同時也將現金流直接注入基層攤商手中，促進在地市場買氣，支持攤商與民生經濟。

經發局指出，忠貞市場是桃園最具特色的在地市場之一，對於外地遊客而言，走訪忠貞市場是一個低成本體驗桃園特色文化的良機；對於在地居民而言，則是歲末年終採買食材、節省家庭開支的實質補貼。

希望透過推出加碼優惠，吸引民眾走入市場、感受地方特色，帶動更多商機，形成良好的經濟循環。詳細活動資訊請鎖定 Facebook粉絲團「桃園市政府經濟發展局」(https://www.facebook.com/EDB.TYCG)。

