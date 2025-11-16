桃園景福宮周邊商家立面整修再現老屋風華 第2期工程12月初開始

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園舊城區景福宮周邊商家立面、特色招牌整修完成，重現昔日美感與風華，成了民眾駐足打卡的地標，桃市府住宅發展處表示，第2期整修工程近日決標，將延續第1期修舊如舊的成功經驗，改善環繞景福宮周邊的店家立面，工程將於12月初開始並採分階段施工，確保不影響明年農曆新年，全案預計明年5月完工。

住宅處表示，第2期立面整修工程目前有9戶，工程經費約1068萬元，協助每個店家找回原有建物的立面特色，將清洗牆面、重新整理管線，調整冷氣戶外機位置、加設格柵，並與店家討論各自特色設計，量身訂做店家的專屬招牌，讓消費者不只是消費，更會想拿出手機紀錄店家特色。

住宅處統計，目前圍繞大廟周邊的店家共有47家，大部分都有加入立面美化計畫，除原先已自行進行修繕維護的店家，目前僅剩4戶尚未參加，目前其中1戶持續與住宅處討論，希望找到兼顧居住、營業保全與立面美化的最佳方案，還有1戶，住宅處也持續拜訪，希望能取得屋主的共識一起加入，剩下的2戶則是因產權問題，無法取得大多數屋主同意書，暫時無法改善。

住宅處表示，2期工程完工後將與第1期工程成果串聯，形成連續的立面景觀帶，展現舊城「古意與新意並存」的特色街區風貌，都發局也有公告示範區內的店家，更換特色招牌可獲全額補助，明年度還會再投入公共藝術，為舊城區增添漫步趣味。

都發局表示，桃園舊城再生工作，期望藉由政府帶頭，從人本環境出發，引導民間店家參與，都發局也與文化局、經發局等局處合作，像是文化局、經發局在舊城區舉辦導覽、節慶活動，邀請民眾走進舊城區的巷弄，希望一步一步促進桃園舊市區經濟、文化再生茁壯。

