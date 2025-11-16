桃園景福宮周邊商家立面美化、特色店招 第二期工程啟動
桃園景福宮周邊商家立面、特色招牌整修獲得在地好評，第二期工程近日決標，桃園市政府住宅發展處將延續第一期「修舊如舊」的成功經驗，完成景福宮周邊一圈的店家立面改善，工程將於12月初開始，分階段施工，確保不影響明年農曆新年，全案預計115年5月可以全面完成。
住宅處說明，第二期立面整修工程目前有9戶，工程經費約1,068萬元，協助每個店家找回原有建物的立面特色，將清洗牆面，重新整理管線，調整冷氣戶外機位置，加設格柵，並與各個店家討論各自特色招牌設計，量身訂做專屬的招牌，讓消費者不只消費更會想要拿出手機，紀錄店家的特色。
住宅處統計目前圍繞大廟周邊的店家共有47家，大部分都有加入立面美化的計畫，除原先已自行進行過修繕維護的店家以外，目前僅剩下4戶沒有參加，目前其中一戶持續和住宅處討論，希望找到同時兼顧居住、營業保全與立面美化的最佳方案。還有一戶，住宅處也持續拜訪，希望能取得屋主的共識一起加入，剩下的2戶則是因為產權問題，無法取得大多數屋主同意書而暫無法改善。
二期工程完工後將與第一期工程成果串聯，形成連續的立面景觀帶，展現舊城「古意與新意並存」的特色街區風貌，都發局也有公告示範區內的店家，更換特色招牌的可獲得全額補助，明年度還會再投入公共藝術再為舊城區增添漫步的趣味。
桃園舊城再生工作，期望藉由政府帶頭，從人本環境出發，引導民間店家參與，都發局也和文化局、經發局等局處合作，文化局、經發局等在舊城區內舉辦導覽、節慶活動，邀請民眾走進舊城區的巷弄，希望一步一步促進桃園舊市區經濟、文化再生茁壯。
