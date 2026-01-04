桃園景福宮紅色鋪面易誤認行穿道 市府增標示改善

（中央社記者吳睿騏桃園4日電）桃園市都發局今天表示，民眾反映桃園區景福宮兩側紅色鋪面警示減速路段，易誤導為行人穿越道導致違規受罰，檢討後紅色鋪面將增設「限速30」標示，並優化廟後行人穿越道線。

桃園市政府都市發展局發布新聞稿表示，景福宮兩側側門道路上的紅色警示帶，原是要透過色彩視覺效果提醒駕駛人經過廟宇周邊自主減速，以往不少民眾習慣由側門通往兩側店家，但囿於現行交通道路法規，不符合劃設行穿線規定，因此以紅色警示帶提醒車行應減速，但網路上有市民反映誤會為行人穿越道而遭警察開單。

都發局指出，為避免民眾誤會，檢討後將採取更直觀的改善措施，於原紅色警示帶區域內增加「限速30」的文字和圖樣，清楚傳遞相關路段為「車行減速區」的訊息，讓駕駛人與行人對路權有更清晰的認知，同時化解標線模糊可能帶來的執法爭議。

都發局表示，觀察民眾參拜習慣，若要從廟後方進入景福宮，需過中正路及博愛路2次路口，後續將搭配中正路與博愛路口現有行人專用時相，再增設行人穿越道線及行人號誌，讓參拜民眾能直接跨過道路銜接廟後方現有人行道再經側門進入，打造廟前、廟後連續且完整的人本通行路段。（編輯：管中維）1150104