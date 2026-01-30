桃園景福宮與樂作創益協會合作 推馬年限量好運加倍聯名平安符

桃園景福宮Ｘ樂作創益。（圖：樂作創益協會提供）

▲桃園景福宮Ｘ樂作創益。（圖：樂作創益協會提供）

新的一年，讓你祈求財運亨通同時又回饋社會！桃園最旺大廟「景福宮」聯手「台灣樂作創益協會」，首度推出馬年限量「好運加倍聯名平安符」。內含兩款經開漳聖王親自加持、附有志工手摺八卦符的質感御守：「紅色鴻運福」背面印有大吉大利，以景福宮主祀開漳聖王保佑闔家平安、福運豐收；「黃色樂寶符」則印上日進斗金，以樂作超萌吉祥物樂寶招來正能量與滿滿財氣！

社團法人台灣樂作創益協會長期深耕桃園，協助中重度身障青年「樂兒」習得一技之長、邁向獨立生活，並首創「樂作家務隊」，以清潔服務守護社區、陪伴獨居長輩與弱勢家庭，實踐「善的循環」。樂作亦提供代工作業、戲劇音樂等多元訓練，目前於桃園、中壢設有4個據點，累積服務人次突破15,900人，此次與桃園在地百年歷史的《景福宮》合作，其主祀開漳聖王，是桃園最知名的大廟，香火鼎盛，也為市定古蹟。廟方首次與公益單位聯名，開創信仰結合公益的全新模式，讓每份平安符同時承載神明庇佑與樂兒勇敢生活的力量。，將傳統信仰化為支持弱勢的實際行動。

廣告 廣告

在日間機構受訓的身障青年，大多需自行負擔午餐。為了讓樂兒專心於技能培訓，樂作提供免費午餐，成為桃園少數同時兼顧「職訓」與「生活支持」的公益單位。您的小額支持，能把熱騰騰的一餐化成樂兒追夢的力量。今年就跟著開漳聖王一起翻玩公益，讓「好運加倍平安符」守護您的財庫，也點亮樂兒的未來。更多捐款資訊請搜尋〈台灣樂作創益協會〉官網、LINE@、臉書或 IG。

即日起，每月定期定額 100 元滿一年（或單筆捐款1,200元），就能將這份「神級守護」帶回家，讓你在馬年求得好運的同時，也為身障青年帶來溫飽。