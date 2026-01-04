桃園景福宮街區紅鋪面挨批罰單陷阱 市府增繪「限速30」防誤解

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園舊城區再生計畫改造桃園大廟景福宮人本街區，但景福宮兩側以紅色鋪面警示減速，卻讓民眾誤以為是行人穿越道被警方開罰，挨批是「罰單陷阱」，桃園市政府都市發展局與交通局立即檢討，將紅色鋪面段上將增繪「限速30」標示，避免行人誤解，也提醒駕駛人減速，景福宮後側的中正路、博愛路口，則將搭配既有行人專用時相再優化行人穿越道線，提升行人穿越安全與便利性。

景福宮兩側紅色鋪面劃設後，許多民眾誤以為是行人穿越道，議員黃瓊慧日前到現場勘查，發現9成民眾都有這樣的誤解，甚至有民眾因此被警方開罰，針對引發的爭議，都發局表示，景福宮兩側側門道路的紅色警示帶，原意是想透過色彩視覺效果，提醒駕駛人經過廟宇周邊自主減速，為避免民眾誤會為行人穿越道，將採取更直觀的改善措施，於原紅鋪區域內增加「限速30」的文字和圖樣，清楚傳遞該路段為車行減速區的訊息，能讓駕駛人與行人對路權有更清晰的認知，同時化解標線模糊可能帶來的執法爭議。

都發局表示，觀察民眾前往景福宮參拜的習慣，廟後如要進入景福宮廟埕，需要過中正路、博愛路兩次路口，才能進到廟埕，此次也將搭配中正路與博愛路口現有行人專用時相，再增設行人穿越道線及行人號誌，讓參拜民眾能直接跨過博愛路銜接廟後方現有人行道，再從側門進入廟內，以優化動線順暢性，提升行人通行安全，讓廟前、廟後連續且完整的人本通行路段。

都發局強調，此次標線引起的討論，與交通局第一時間討論解決方案並傾聽民眾反應，將持續觀察民眾的用路反饋，打造更友善的人本空間。

