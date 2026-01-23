桃園景福宮馬年點燈安太歲 滿千抽聖王公金牌及iPhone 16E

桃園大廟景福宮宣布，即日起正式受理115年度（2026丙午馬年）點燈、安太歲及祈安禮斗服務。圖：本報資料照片

桃園市在地信仰中心桃園大廟景福宮宣布，即日起正式受理115年度（2026丙午馬年）點燈、安太歲及祈安禮斗服務。信眾除可透過現場櫃台或線上平台辦理祈福，宮方更同步推出「金馬獻瑞」新春摸彩活動，準備聖王公金牌、iPhone 16E及iPad等豐富獎項，邀請民眾參香祈福博好運。

主委簡征潭表示，凡辦理115年度祈安禮斗、點光明燈或敬獻油香滿1000元者，即可兌換摸彩券乙張，2000元兌換2張，依此類推。線上辦理點燈的信眾，需憑收據至本宮櫃台兌換摸彩券，並於115年4月30日晚間9時前投入摸彩箱。公開摸彩儀式定於115年5月1日晚間舉行，屆時將於景福宮臉書粉絲專頁全程直播，並由律師見證。

總幹事李詩明指出，摸彩獎項內容豐富，包含特別獎聖王公金牌（大）2名、頭獎iPhone 16E 2名、一獎iPad wifi 8名、二獎Apple Watch SE 10名、三獎聖王公金牌（小）20名，以及開漳聖王吉祥擺飾與招財樹吉祥母套組等。宮方提醒，依稅法規定，中獎價值達20000元以上者，需負擔10%中獎所得稅，若不願繳納則視同放棄資格。

此外，為了迎接馬年到來，景福宮特別準備由道長加持的「金馬獻瑞」專屬設計大春聯，贈予現場辦理點燈祈福的信眾。贈送活動以「戶」為單位且數量有限，送完為止。景福宮主祀開漳聖王，長期以來是地方重要信仰與文化地標，宮方歡迎眾大德蒞臨參香，同沐神恩，祝願新的一年順心如意。

