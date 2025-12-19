桃園景福扶輪社「團結行善」 捐血做公益

▲國際扶輪3502地區總監張玉斌、景福扶輪社社長呂錦泓(左5、左6)頒贈感謝狀給贊助捐血活動企業和社友 (桃園景福扶輪社提供)

【記者 劉蘇梅／桃園 報導】國際扶輪3502地區桃園景福扶輪社、19日在蘆竹區特力家居桃園館前廣場，舉辦「景福有愛‧團結行善」捐血公益活動。景福扶輪社社長呂錦泓表示，一場捐血活動的舉辦，因需預約捐血車，籌畫費時一年，感謝社友和愛心企業出錢出力，大家一起做公益，凝聚社友情。

▲景福扶輪社寶眷詹美華捐血做公益 (圖：桃園景福扶輪社提供)

▲景福扶輪社寶眷詹美華捐血做公益 (圖：桃園景福扶輪社提供)

國際扶輪3502地區總監張玉斌說，台灣每到冬季或年底時，都非常缺血，看到桃園景福扶輪社今天的捐血活動，現場出動四台捐血車，顯示景福社的用心籌畫活動；尤其是北科附工籃球隊員們，為感謝景福社支持，亦到場擔任一日志工回饋，呼籲今日到場的籃球隊員們，也能挽袖捐血做公益。

廣告 廣告

▲北科附工籃球隊員們，為感謝景福社支持，亦到場擔任一日志工回饋 (圖：桃園景福扶輪社提供)

▲北科附工籃球隊員們，為感謝景福社支持，亦到場擔任一日志工回饋 (圖：桃園景福扶輪社提供)

捐血活動主委傅偉恭及景福社秘書劉中正表示，今日捐血活動，預計募集一千袋熱血，民眾只要捐出250Cc熱血，景福社即捐出300元給北科附工，做為校方籃球隊灌溉計畫，鼓勵球員們發揮他們的專長，有朝一日，為台灣、為桃園爭光。

「景福有愛‧團結行善」捐血公益活動，為了鼓勵民眾踴躍捐血，號召企業和社友們，贊助各式民生用品做為捐血贈品，經營「阿莫品味餐廳」的社友簡千莫，並於現場烹煮暖心雞酒，提供捐血民眾享食。

▲景福扶輪社捐血活動，感謝社友和愛心企業出錢出力做公益.(圖：桃園景福扶輪社提供)

▲景福扶輪社捐血活動，感謝社友和愛心企業出錢出力做公益.(圖：桃園景福扶輪社提供)