桃園智慧工程領先全國 ACIS與道路養護平台奪下工程數位創新雙獎





中國土木水利工程學會21日在台北格萊天漾大飯店舉辦「2025年工程數位創新應用獎」頒獎典禮。本屆競爭激烈，全國僅9件作品入圍、最後5件獲獎，其中桃園市政府工務局所屬航空城工程處與養護工程處表現亮眼，一舉奪下2項大獎，展現桃園在智慧工程管理與數位整合上的領先地位。

本次獲獎的包括航空城工程處與台灣世曦合作開發的「航空城工程資訊系統（ACIS）」及養護工程處、台灣世曦與金粟科技共同打造的「道路養護資訊管理平臺」。兩項系統皆以創新科技提升市政工程效率，獲得評審肯定。



桃市府養護工程處-桃園市道路養護資訊管理平台獲獎。





其中，「航空城工程資訊系統（ACIS）」是首次投入參賽即榮獲大獎，亮點在於全國首創整合「工程專案管理資訊系統（PMIS）」與「三維地理資訊系統（3D GIS）」，成功將工程資料全面電子化、可視化。該系統已實際運用於規模龐大的航空城區段徵收工程，開發面積達1,756公頃、總經費581億元，包含道路、橋梁、公園及共同管道等多項建設，由10家統包廠商、5家監造單位及2家專管團隊共同參與，資料量大、協作複雜。

面對如此龐大工程介面協調需求，ACIS 的導入有效提升工程進度控管、施工品質以及跨單位協作效率，更能以3D呈現工程成果，協助決策判斷，是本次獲獎的關鍵原因。工務局指出，ACIS 上線三年來已穩定運作，未來將持續擴大應用至更多市府公共工程。

「航空城工程資訊系統（ACIS）」首次投入參賽即榮獲大獎。





另一方面，「道路養護資訊管理平臺」繼榮獲「2025 ESRI SAG Award」後，再度獲得國內專業領域肯定。該平臺整合道路巡修資訊，可即時掌握巡修車動態，在颱風或突發狀況時迅速調度資源，大幅提升道路維護反應速度與效率。系統也能透過巡修軌跡掌握廠商作業進度，成為年度績效評比的重要依據，有助強化道路養護品質。

桃園市更領先全國導入AI智能巡查車，補強人工巡查可能遺漏的破損路段，並整合 PCI（路況指標）、IRI（平坦度指標）等專業檢測資料，提供路面跨年度比較與即時查詢，協助掌握道路「健康度」，進而擬定更精準的維護策略。

養護工程處道路養護資訊管理平臺－即時查詢，協助掌握道路健康度。

桃園市政府工務局強調，將持續以創新科技推動工程管理升級，打造更安全、可靠且高效率的公共建設，朝向智慧城市邁進。

