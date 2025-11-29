桃園智慧治理亮眼！市府副秘書長金志聿奪「100 MVP數位創新獎」殊榮

桃園市政府副秘書長金志聿昨（28）日下午前往台北遠東香格里拉飯店，出席《經理人月刊》第18屆100 MVP經理人頒獎典禮暨榮耀分享會。金志聿表示，此次以智慧桃園專案獲頒「100 MVP數位創新獎」倍感榮幸，不僅彰顯桃園在科技治理上的前瞻作為，更展現跨局處團隊攜手合作的成果。

桃園市政府為此屆「數位創新獎」中唯一獲選的政府機關，充分展現桃園智慧治理的領先地位。圖：市府提供

金志聿分享，自己過去分別投入創業、教育及公共治理領域，無論身處任何崗位皆秉持專業與務實態度，全力推動創新服務。張善政上任後，將科技運用於城市治理，讓「智慧桃園」廣泛與施政結合，像是交通領域的AI智慧號控、環保領域的AI環境辨識、城市治理的AI靜桃專案等，都是科技治理的明顯案例。以靜桃專案為例，便是透過智慧辨識技術，即時偵測改裝排氣管車輛，有效降低噪音擾民問題，為市民打造更安寧的生活環境，也是持續推動市政創新的重要動力。

市府指出，桃園市政府為此屆「數位創新獎」中唯一獲選的政府機關，充分展現桃園智慧治理的領先地位。桃園智慧城市推動成果已多次獲國內外大獎肯定，包括「以AI提升肺癌篩檢效率」、「AI揚塵零」、「AI判煙空污」、「AI河川水色辨識」等AI環境污染辨識、多面向行人安全AI防護、工地導入AI安全監控保障勞工、桃園1999市民專線導入生成式AI協作系統縮短通話時間等應用，並透過「智慧桃園學院」全面提升公務體系AI素養與跨域能力，使科技治理真正融入市政日常。

