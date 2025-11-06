桃園智慧產業學院培育逾1.8萬人助企業轉型 獲WITSA首獎肯定

桃園市長張善政接受「2025年全球資訊科技應用傑出貢獻獎」首獎。圖：市府提供

桃園市長張善政昨（5）日下午主持市政會議，接受桃園智慧產業學院呈獻榮獲世界創新科技暨服務聯盟「2025年全球資訊科技應用傑出貢獻獎」首獎。張善政表示，市府長期透過經發局與工商發展投資策進會推動智慧製造，協助企業導入數位技術、提升競爭力。為擴大輔導能量，今（114）年初更成立「智慧產業學院」，以推動產業數位轉型為核心使命，協助企業快速接軌全球智慧化浪潮。學院成立不到一年即榮獲國際大獎，充分展現桃園在推動產業升級與數位包容上的卓越成果。

學院成立不到一年即榮獲國際大獎。圖：市府提供

張善政指出，世界創新科技暨服務聯盟是全球資通訊服務產業最具影響力的組織之一，每年於不同國家舉辦國際高峰會。此次智慧產業學院榮獲「數位機會與數位包容」首獎，代表桃園推動數位普及與縮減數位落差的努力，獲得國際級肯定。未來市府將持續透過智慧產業學院強化數位人才培育與智慧應用推廣，協助企業加速轉型升級，讓桃園在國際舞台上持續發光發熱。

張善政進一步說明，自學院成立以來，其提供的線上與實體課程學員人次已突破1萬8000人次，成果斐然。張善政特別指出，智慧產業學院院長吳天勝曾為漢翔航空工業股份有限公司的研發長，憑藉他長年致力於航空產業智慧製造與數位轉型的經歷，相信定能繼續帶領學院成長茁壯，期勉學院持續成為桃園產業升級的推動引擎，協助更多企業成功邁向智慧轉型。

經濟發展局表示，智慧產業學院院長吳天勝於今年8月19日代表市府，在「WITSA世界創新科技與服務聯盟全球AI高峰會」上，接受「數位機會與數位包容」首獎，象徵桃園推動數位包容的成果獲國際肯定。學院透過「人才培育」與「產業輔導」雙軸並進，從AI基礎學習到實務應用，協助企業培育數位人才，並建立中小企業分級診斷與諮詢機制，輔導超過60家企業推動智慧化、低碳化轉型，成功媒合多項政府補助計畫，展現桃園在智慧產業發展上的領先實力。

