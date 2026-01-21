桃園智慧農業成果豐碩！AI應用助青農多元化發展 銷售額破千萬

桃園市長張善政聽取農業局「智慧青農在桃園─青農培力與產業輔導成果及亮點」專題報告。圖：市府提供

桃園市長張善政今(21)日上午主持市政會議，聽取農業局「智慧青農在桃園─青農培力與產業輔導成果及亮點」專題報告後表示，桃園在智慧農業發展上具備絕佳優勢，不僅擁有質與量兼備的青農團隊，青農對於新科技的高度接受與嘗試意願，更是科技落實於田間管理的關鍵。張善政也要求農業局與各局處深化合作，主動參與國際賽事並挖掘國內學界相關研究計畫，將潛在的科研成果轉化為實質產值，帶領桃園農業邁向更高層次的智慧化發展。

市府持續打造「桃園好農」品牌，輔導青農優化商品並擴大通路市場，活動銷售額已突破千萬元。圖：市府提供

張善政分享過去在科技部服務的經驗，他指出，學界擁有許多極具潛力的研究成果，或因缺乏產業應用場景的聯想而未能實體化。桃園青農具備豐富的農業專業與實務經驗，若能結合學術研發成果進行篩選及應用，極有機會將研究計畫「點石成金」，創造新的產業價值。

廣告 廣告

張善政指出，針對無人機與人工智慧的技術結合，可聚焦於「影像辨識」在農業情境的開發應用，如農業局可與青年局合作，透過媒合新創團隊開發自動辨識AI軟體，將能有效減輕基層農務人員的負擔，提升管理效率。

張善政勉勵農業局，應積極建立與學界的溝通管道，將具備熱忱的專業人才納入諮詢體系；同時透過跨局處合作主動提出需求，讓智發會、青年局等單位的科技量能與農業緊密結合，激發更多智慧農業的跨域創新合作。

副市長王明鉅針對採收後稻米的精細調整提出討論，會中榮獲日本「米．食味分析鑑定競賽」金賞的青農陳士賢表示，決定參賽稻米獲獎的關鍵因素在於「保水膜」，即米飯烹煮過程中所溶出的物質在表面形成的薄膜，每位參賽者皆會針對此特性對稻米進行精細調整，以呈現最佳口感。

副秘書長金志聿建議，針對目前智慧農業已取得的成功案例，應進一步深化跨局處合作，運用農業局現有經驗，與智發會推動的「智慧桃園」政策進行深度整合，將成功模式有效複製並擴散至其他農特產品，擴大智慧農業效益。

農業局長陳冠義說明，市府每年編列約5000萬元預算，補助智慧農機具的購置與應用。此項補助採取嚴謹的審核與管理機制，從初期的提案審查，到設置完成後的現地驗收與抽檢，市府皆全程嚴格把關。目前桃園已有許多農業應用導入AI技術，無論是自動化設備或精準農業系統，科技含量均持續提升。為協助農友掌握最新科技趨勢，農業局每年均積極帶領青農組團參與國內外大型農機展覽，並與「台灣農業機械公會」等專業組織保持密切聯繫，持續引進最尖端且適合桃園在地農情的新式機具。

農業局表示，桃園於102年率全台之先，以青年農民為中心成立「桃園市青農聯誼會」，凝聚青農力量並促進經驗交流。目前會員人數已達854位，並於13個行政區成立分會，累計獲選「百大青農」人數達52位，專業實力備受各界高度肯定。

農業局說明，市府提供全方位的青農友善輔導計畫，整合基礎課程、實務訓練與智慧創業輔導，並導入陪伴師制度，已成功培訓464位青農結訓。此外，市府提供青農5年500萬元免息補助資金支持，並補助青農組織推動永續共好計畫；另規劃多元進階專業證照課程，涵蓋茶葉品評師、無人機操作及食農教育專業人員等，協助青農朝向專業化與多元化發展。

農業局補充，在智慧農業推動方面，市府已補助建置64處智慧農業示範場域，涵蓋蜂蜜、稻米、茶葉、設施栽培及無人機應用等多元產業，導入智慧生產、環控系統與感測設備。三年來累計投入經費超過8000萬元，不僅有效降低勞動力需求，更同步減少用水、用藥與肥料支出，顯著提升生產效率與農產品品質。

農業局指出，去(114)年由青農組成的「桃園智慧農耕團」，運用智慧農機具跨區支援台南及花蓮的災害復原工作，展現高度韌性、專業技術與公共責任感。市府亦持續打造「桃園好農」品牌，輔導青農優化商品並擴大通路市場，活動銷售額已突破千萬元；今年更成功進軍樂天跨境電商，逐步布局海外市場，提升桃園農產的國際能見度。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

每月最高領3000元！桃園疊加補助教師行政獎金 估4500人受惠

桃園民政局替代役公益大使團前進鄰里 關懷獨居長輩、開課後照顧班