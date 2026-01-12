桃園智慧運籌聯盟首屆大會登場 產官學聯手加速產業升級

桃園市長張善政出席「桃園供應鏈與物流智慧運籌聯盟第一次會員大會」。圖：李春台攝

桃園市長張善政今（12）日下午前往桃園市政府綜合會議廳，出席「桃園供應鏈與物流智慧運籌聯盟第一次會員大會」。張善政表示，聯盟自去（114）年啟動以來已實際運作半年多，在總召杜紫軍帶領下，已完成多項前期整備與推動工作，顯示產官學攜手合作的具體成果。未來透過聯盟平台整合市府與經濟部資源，將進一步集結產、官、學的力量，加速物流產業升級，強化桃園在國內供應鏈與物流體系中的角色。

張善政也提到，聯盟自籌備以來已陸續展開多項工作，並獲得經濟部相關政策方案支持。圖：李春台攝

張善政指出，近年來國際物流蓬勃發展，市場競爭激烈，推動智慧化升級已是刻不容緩的趨勢。對此，市府與產業界共同推動成立物流運籌聯盟，透過集體運作、系統解題的方式，整合地方與中央資源，協助業者在智慧化、效率提升及產業升級上加速前進。

張善政也提到，聯盟自籌備以來已陸續展開多項工作，並獲得經濟部相關政策方案支持，隨著組織正式成形，將可有效提升桃園作為國內最大運籌產業基地的競爭力，成為引領物流與供應鏈產業邁向更高層次的關鍵力量。

經濟部商業發展署署長蘇文玲表示，物流運籌是貫穿整個供應鏈的重要環節，從製造到產品送達消費者手中，每一環都不可或缺。經濟部將結合中央及地方資源，與工業技術研究院等專業團隊合作，妥善利用桃園擁有陸路、航空資源的優勢，協助業者加速智慧物流應用，一同與地方政府進一步強化物流基礎建設，成為各行各業重要的後盾。

杜紫軍指出，此聯盟成立的目的是協助桃園及全台物流產業突破發展瓶頸，推動產業轉型升級。聯盟由桃園發起，結合六大公協會及產官學力量，邀請全台供應鏈與智慧物流業者共同參與，並以桃園作為示範基地，實施相關智慧運籌實驗計畫，並將未來成功經驗推廣至全台相關企業。此外，聯盟也將以智慧運籌、智慧物流、智慧製造及智慧行銷目標為核心，期盼能藉此逐步解決業界問題，促進企業順利轉型升級。

經發局表示，市府鼓勵聯盟會員善用平台整合產業需求，向中央提案，爭取包含實體物聯網示範輔導、物流防火防災科技服務，以及溫室氣體盤查或碳足跡盤點等輔導資源。經發局未來也會攜手聯盟，以桃園作為示範場域，透過實際驗證政策與技術，累積可複製成果，逐步擴散至全國，發揮示範效益，共同提升我國物流與供應鏈整體競爭力。

