桃園智慧青農培力輔導，張善政市長：整合資源打造智慧農業新基地。（新聞處提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市長張善政二十一日主持市政會議，聽取農業局「智慧青農在桃園─青農培力與產業輔導成果及亮點」專題報告後表示，桃園在智慧農業發展上具備絕佳優勢，不僅擁有質與量兼備的青農團隊，青農對於新科技的高度接受與嘗試意願，更是科技落實於田間管理的關鍵。張市長也責成農業局與各局處深化合作，主動參與國際賽事並挖掘國內學界相關研究計畫，將潛在的科研成果轉化為實質產值，帶領桃園農業邁向更高層次的智慧化發展。

張善政指出，針對無人機與人工智慧（AI）的技術結合，可聚焦於「影像辨識」在農業情境的開發應用，如農業局可與青年局合作，透過媒合新創團隊開發自動辨識AI軟體，將能有效減輕基層農務人員的負擔，提升管理效率。

副市長王明鉅針對採收後稻米的精細調整提出討論，會中榮獲日本「米．食味分析鑑定競賽」金賞的青農陳士賢表示，決定參賽稻米獲獎的關鍵因素在於「保水膜」，即米飯烹煮過程中所溶出的物質在表面形成的薄膜，每位參賽者皆會針對此特性對稻米進行精細調整，以呈現最佳口感。

農業局長陳冠義說明，市府每年編列約五千萬元預算，補助智慧農機具的購置與應用。此項補助採取嚴謹的審核與管理機制，從初期的提案審查，到設置完成後的現地驗收與抽檢，市府皆全程嚴格把關。目前桃園已有許多農業應用導入AI技術，無論是自動化設備或精準農業系統，科技含量均持續提升。為協助農友掌握最新科技趨勢，農業局每年均積極帶領青農組團參與國內外大型農機展覽，並與「台灣農業機械公會」等專業組織保持密切聯繫，持續引進最尖端且適合桃園在地農情的新式機具。

農業局表示，桃園市於一0二年率全臺之先，以青年農民為中心成立「桃園市青農聯誼會」，凝聚青農力量並促進經驗交流。目前會員人數已達八百五十四位，並於十三個行政區成立分會，累計獲選「百大青農」人數達五十二位，專業實力備受各界高度肯定。