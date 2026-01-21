桃園智慧青農培力輔導 張善政：整合資源打造智慧農業新基地

桃園市長張善政主持市政會議。(圖:桃園市政府提供)

桃園市長張善政於二十一日主持市政會議，聽取農業局的專題報告，強調桃園在智慧農業的優勢，尤其是青農團隊對新科技的接受度。他要求農業局與其他部門加強合作，參與國際賽事，將學術研究轉化為實際產值，推動桃園農業智慧化發展。

張善政提到，學界有許多潛力研究未能實體化，若能結合青農的專業經驗，將有機會創造新產業價值。他建議聚焦無人機與AI技術的影像辨識應用，以減輕農務人員負擔，提升效率。

副市長王明鉅討論稻米的精細調整，青農陳士賢分享獲獎關鍵在於「保水膜」的調整。副秘書長金志聿建議深化跨局處合作，擴大智慧農業效益。

農業局長陳冠義表示，市府每年撥款約五千萬元補助智慧農機具，並嚴格管理。桃園已導入多項ＡＩ技術，並積極參加國內外農機展，保持與專業組織的聯繫。

農業局成立「桃園市青農聯誼會」，目前會員已達八百五十四位，並提供全方位輔導計畫，成功培訓四百六十四位青農，並提供免息補助資金支持，協助青農專業化發展。

市府已補助建置六十四處智慧農業示範場域，投入超過八千萬元，顯著提升生產效率與產品品質。一一四年青農組成的「桃園智慧農耕團」展現專業技術，市府也在推動「桃園好農」品牌，擴大市場，提升國際能見度。