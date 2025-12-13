桃園智能路燈 勇奪2025 IT Matters數位轉型大獎

「桃園市全面換裝節能(智能)路燈暨維護案」專案。（工務局提供）

記者陳華興／桃園報導

突破公私界線，桃園智能路燈PFI專案，以全國首創科技力勇奪二0二五 IT Matters數位轉型大獎，證明公部門競爭力超越私營企業。

工務局十三日表示，在匯集公民營企業、大學、醫院等頂尖機構的「二0二五 IT Matters 數位轉型獎」競賽中，桃園市政府養護工程處（養工處）憑藉「桃園市全面換裝節能(智能)路燈暨維護案」脫穎而出，展現公部門在數位時代中卓越的創新與競爭力。

本案最大亮點是全國首例採用PFI（民間融資提案）模式推動大規模路燈換裝。此模式將傳統「工程採購」轉為「服務採購」，市府不需負擔初期高額換裝費，僅利用換裝LED後節省的電費（每年約三.0六億元）和原有維護經費，依服務績效給付，成功達成計畫期間不增加市府預算的重大效益。

在智能應用方面，桃園市將十六.二萬盞路燈全面升級為LED智能路燈。養工處建置的智能管理系統具備「全國首創路燈應用專利Auto-healing技術創新」，能主動監測故障並派工，將路燈平均修復時效從四十八小時大幅縮短至十五小時以內，維護效率提升高達百分之三百二十。

此外，為保障用路安全，桃園全國首創「路口雙色溫設計」：路段黃光、路口白光，這項創新已獲專利，並實證能將高肇事路口的夜間肇事案件數降低百分之三十六以上。

此項卓越成果不僅每年節電一點四七億度，十五年預計節省二十二.九五億元，並減少碳排放量一百一十二萬噸，更成功推動產業與生活轉型。由於桃園的示範作用，高雄市、臺中市等縣市及台灣電力公司也相繼仿效此PFI模式。養工處的獲獎證明，公私協力與科技創新是打造智慧城市、實現永續發展的關鍵驅動力。