「桃園智造未來 – 攜手共創智慧製造新時代」 觀摩交流會協助中小企業加速轉型

桃園市智慧產業學院吳天勝院長開場致詞。





桃園市政府經濟發展局於13日辦理「桃園智造未來－攜手共創智慧製造新時代」觀摩交流會，邀集產官學研代表與入選「114年桃園市中小企業智慧製造補助計畫」之廠商齊聚一堂，透過政策說明、趨勢分享與實務案例交流，協助企業掌握智慧製造與 AI 應用發展方向，強化產業競爭力。

經濟發展局表示，桃園是全臺重要的製造業聚落，中小企業更是支撐產業發展的核心力量。面對全球供應鏈重組，以及 AI 與數位科技快速演進，市府持續關注中小企業在智慧製造導入過程中所面臨的挑戰，並積極協助企業提升生產效率與整體競爭力。

經發局指出，市府於去(114)年底推動「桃園市中小企業智慧製造補助計畫」，透過最高30萬元的小額補助，鼓勵中小企業進行智慧製造相關系統導入，於114年12月5日完成公告核定22家企業執行計畫至115年中，協助企業從基礎數位化、製程優化到智慧應用導入，循序漸進完成轉型，降低轉型門檻與風險，打造具韌性與永續發展的產業體質。

「桃園智造未來 – 攜手共創智慧製造新時代」觀摩交流會講師合影。

市府亦持續透過「智慧產業學院」陪伴企業穩健推動轉型，學院建立分級問診制度，邀請研究法人團隊、SI輔導業者及業師等，協助桃園業者申請中央計畫資源，並以數位平權的精神，藉由數位學習平台及遠距教學技術，讓中小企業、廣大市民也能接受同等機會及品質的培訓，迄今已開辦72班次，課程內容包含生成式AI及智慧應用專業人才等，累計參訓人次超過29,500人次。

經發局表示在產業輔導及人才培育雙方面的持續支持下，企業將更無負擔地逐步邁向轉型，培育更多具備數位與智慧能力的在地產業人才，公私攜手打造智慧製造友善環境，持續提升桃園產業整體競爭力。

入選「114年桃園市中小企業智慧製造補助計畫」企業代表合影。









