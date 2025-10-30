桃園最新酒駕累犯名單曝光 15人姓名、照片大公開
全國酒駕新法已於111年3月31日施行，桃園市交通事件裁決處依據酒駕新法規定，自同年5月9日起公告第一波酒駕累犯者姓名、照片，今(30)日公告第146波名單，此次公布的酒駕累犯有15人。
交裁處指出，依據道路交通管理處罰條例規定，10年內如有酒駕再犯或拒測者，得公告違規人姓名、照片及違規事實，資料公布於交裁處官網「酒駕及拒測累犯者公布專區」，定期上傳名單。
交裁處呼籲，喝酒不開車，開車不喝酒，勿心存僥倖酒後駕車上路，才能確保民眾用路及生命安全。飲酒後可搭乘大眾運輸或利用酒後代駕服務或搭計程車返家，共同維護交通安全。
更多桃園電子報報導：
其他人也在看
門口放水泥塊掀議 住戶：已使用20年 地主：遭侵占
桃園龍潭武漢路爆發土地所有權爭議！雙方談不攏，地主乾脆擺起大型水泥塊擋路，讓附近住戶抱怨連連，而地主代理人則表示，因為住戶態度就是想用免錢的，雙方沒有共識，才會這樣處理。沿路主觀鏡頭，一塊塊超過兩公噸...華視 ・ 1 天前
烘衣竟然起火！洗衣店業者：疑毛巾殘留精油
烘衣竟然起火！洗衣店業者：疑毛巾殘留精油EBC東森新聞 ・ 1 天前
桃園龜山地區10/30停水6小時 自來水公司請民眾儲水備用
（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】台灣自來水公司第二區管理處公告：該處為提升龜山區供水穩定及降低設備故 […]觀傳媒 ・ 1 天前
協商破局引爆土地紛爭 龍潭地主擺水泥巨石
大型水泥石塊爭議事件在桃園市龍潭區武漢路一帶引發居民不滿。地主與當地15戶店家及住宅因土地糾紛，於9月29日搬運數十塊重達2公噸、體積達100立方公分的巨大水泥塊，放置於住家前方空地上。這場爭議源於雙方對土地價格無法達成共識，儘管已進行多次協商，但均以失敗告終，導致地主採取極端手段，引發居民生活上的不便與安全疑慮。TVBS新聞網 ・ 16 小時前
等嘸代駕酒後移車！周孝安涉酒駕今遭起訴 經紀人無奈回應了
藝人周孝安驚傳10月25日凌晨4時許酒駕遭逮，據了解，他在大安區忠孝錢櫃前被巡邏員警攔查，酒測值達每公升0.28毫克，當場被依公共危險罪送辦。檢察官複訊後諭知無保請回；30日台北地檢署依法起訴周孝安，並聲請簡易判決處刑。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台南捷運藍線拚明年動工 議員促中華路施工應兼顧商圈需求
台南捷運第一期藍線正式獲中央核定，市議員朱正軒表示，捷運藍線是市民期盼已久的重要交通建設，力拚在市長任內動工，中華路沿線目前正在進行人行道改善工程，這是為捷運建設做的前導作業，把人行道找回來讓未來捷運完工後城市街廓更加友善，但施工期間，應兼顧通行安全與商圈需求。自由時報 ・ 4 小時前
自助洗衣店火警！ 疑烘衣機內「毛巾」釀災
新北市泰山區一間自助洗衣店，昨天(10/29)傍晚發生烘衣機火警，竄出大量濃煙，還好有民眾第一時間幫忙滅火。業者認為，疑似是附近美容店家，放入殘留精油的毛巾才會起火，不過美容店老闆表示，毛巾也是在現場清洗的，確認乾淨後才放進烘衣機，質疑是否是機器清潔或排風有問題。TVBS新聞網 ・ 1 天前
hololive兔田佩克拉x京都念慈菴「護聲符」合作商品組公開，31日中午台日同步預購
由 CAPSULE 旗下團隊 Cmer 在 30 日公開，hololive 三期生兔田佩克拉x京都念慈菴合作商品組合「護聲符！Peko！」將在 31 日中午台日同步開放預購，商品包括三種組合包以及單樣購買種類商品，讓知名保養喉嚨聖品與你一起 Peko！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 8 小時前
中信盃黑豹旗》唯一「女黑豹」黃芊菡連兩年登板 笑談訓練趣事：換衣服有點麻煩
中信盃黑豹旗今（31日）持續在新莊棒球場熱戰，台北市大直高中面對花蓮高中一度以 8：1 領先，最終遭逆轉以 9：13 落敗。陣中唯一的「女黑豹」黃芊菡本場登板投 1 人次，雖然時間不長，但對她而言，每次踏上投手丘，都是夢想實現的一刻。TSNA ・ 3 小時前
桃園土地所有權糾紛居民抗議 地主無預警「放水泥磚」擋路
社會中心／賴國彬 桃園報導桃園龍潭區武漢路，傳出土地糾紛。地主要收回土地，原本要進行刨除柏油路面作業，居民擔心造成通行不便，綁上白布條抗議，雖然獲得暫緩執行，但沒想到昨天（29）地主，突襲式地把"巨大水泥磚"擋在路邊，就是不給居民使用。民視 ・ 22 小時前
家長快看！普發現金「孩子的1萬」怎麼領 3方式一圖秒懂
家長快看！普發現金「孩子的1萬」怎麼領 3方式一圖秒懂EBC東森新聞 ・ 1 天前
PLG》半獸人首秀2110人進場 賽後未受訪僅文字回應
桃園璞園領航猿今（29日）主場迎戰台南台鋼獵鷹，後者開箱話題焦點、前NBA等級洋將「半獸人」Faried，全場吸引 2110 位球迷進場共襄盛舉。不過因賽後行程緊湊，半獸人需趕搭高鐵南下，僅短暫現身記者會，並未受訪，而是透過文字簡短回應首秀感想。TSNA ・ 1 天前
枋山、獅子鄉民赴立院反風電 屏縣府重申：不會同意
屏盛風力發電因計畫在屏東縣枋山鄉楓港村設置9座陸域風機開發風力發電，引起枋山與獅子鄉民強烈抗議，2鄉民經在地方多次抗爭後30日北上立法院陳情，對此，屏縣府也再次發聲明指出，「縣府不會同意」，並強調環境部也不鼓勵設置陸域風機。中時新聞網 ・ 1 天前
非洲豬瘟防疫升級 宜蘭禁運延至11月15日
台灣出現首例本土非洲豬瘟確診病例，政府啟動防疫作戰，今天（30日）宜蘭縣議會縣長施政總質詢後，安排農業處報告非洲豬瘟因應措施，農業處說，全國禁宰禁運到11月6日，7日解禁後，宜蘭仍供應在地的豬隻為主，11月15日才會開放外縣市的毛豬，以減少風險。中時新聞網 ・ 1 天前
台東救護車內規時速限100公里 議員籲放寬提升效率
（中央社記者盧太城台東縣30日電）台東縣消防局考量安全因素，內規訂救護車時速不得超過100公里，民代質疑恐妨礙救護效率，盼消防局重新檢討；消防局表示，將再行評估。中央社 ・ 1 天前
綠營兩大咖挺林岱樺？詹江村喊「出大事了」：民進黨放棄邱議瑩
民進黨立委邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆及許智傑都有意爭取2026高雄市長提名，不過邱近日陷入爭議，傳出民調也受影響。國民黨桃園市議員詹江村指，看見民進黨立委王義川、外交部長林佳龍最新發文後「出大事了」，認為民進黨已放棄邱議瑩，全力相挺深陷助理費風暴的林岱樺。中時新聞網 ・ 1 天前
「最帥展昭」甄志強驚傳上海病逝家屬痛徹心扉 過世前一天才發影片
曾在經典港劇《碧血青天楊家將》中扮演「展昭」、被封為「最帥展昭」的香港男星甄志強，驚傳在上海離世，享年59歲。甄志強的妻子今（31）日透過社群平台發布訃聞，證實了這項消息。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
粿粿爆被拍到早住進王子家 徵信社：希望雙方能獲得善解
前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。中天新聞網 ・ 7 小時前