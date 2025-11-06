「桃園最美的風景是人」 大溪警雪中送炭 登山團拋錨山區獲暖心救援

大溪警、里長合作無間 即時救援受困遊覽車。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】桃園市警察局大溪分局溪內派出所於昨(5)日晚間接獲報案，獲悉有登山團因遊覽車拋錨受困於復興區卡普部落產道，所幸警方與地方里長通力合作，順利協助25名登山客安全下山並平安返家，過程展現出警民合作、守護民眾安全的溫暖行動力。

警方指出，當日18時許接獲報案人蘇姓司機通報，稱上午駕駛大客車從台北市載登山客宋姓團員等25人前往北插天山（赫威山神木群）登山，返程途中行經卡普部落產道時車輛突然拋錨。司機嘗試多次修理仍無法啟動，加上入夜後山區氣溫驟降、能見度低，登山團一度陷入焦急與不安。

溪內派出所所長何俊德與警員陳翊欽接獲通報後，立即驅車前往現場。沿途他們發現部分登山客因長途步行與寒冷氣候而體力不支，席地休息等待救援。警方立刻上前安撫情緒，協助照明並聯繫義盛里長王曉貞協助調派支援車輛。王里長隨即動員在地資源，派出2輛車先行接送部分民眾下山至派出所休息，所內亦貼心準備熱茶與毛毯供眾人取暖。

隨後，警方再協調6輛計程車分批接送25名登山客返回市區，全程平安順利。結束這場意外的小插曲後，登山團成員對警方與地方協助表達深深感謝，直呼「桃園最美的風景是人」。

大溪警分局呼籲，民眾從事山區活動前應詳加規劃，檢查車況並掌握天候資訊，確保行程安全。若遇突發狀況，請立即撥打110報案，警方將秉持「及時為民、守護安全」的精神，全力守護每位民眾的平安旅程。