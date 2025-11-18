桃園最美花季登場！紫色「仙草嘉年華」11/20開跑

桃園仙草嘉年華以2公頃的紫色花海和2.1公頃的波斯菊花田打造夢幻仙境。 圖：翻攝自楊梅休閒農業區臉書

[Newtalk新聞] 2025桃園仙草嘉年華將在11月22日到12月7日間，於桃園市楊梅休閒農業園區登場。今年桃園仙草嘉年華特別邀請三麗鷗人氣IP庫洛米擔任花之使者，以「花開紫境・相遇楊梅」為主題，結合2公頃的紫色花海和2.1公頃的波斯菊花田打造夢幻仙境，堪稱桃園最美花季。

今年桃園仙草嘉年華將在22日起登場，展期共16天，期間每週假日都有主題活動，包括22日的桃園仙草嘉年華開幕式、11月29日庫洛米見面會與在地市集、11月30日泡影幻樂章魔術泡泡秀和12月6日的迷霧森林樂團演出，旅客除了賞花，還能免費觀賞表演。

桃園仙草嘉年華展區位於楊梅休閒農業園區，展區包括2公頃的紫色仙草花和2.1公頃的波斯菊花海打造成的粉紫仙境，以及三麗鷗人氣角色庫洛米裝置，展現桃園最浪漫的冬季風景。

此外，今年桃園仙草嘉年華與富岡鐵道藝術生活節和畜產嘉年華共同舉行，結合農業、鐵道和藝術元素，旅客可由台鐵富岡車站下車，一路遊玩至楊梅花田，將南桃園風光盡收眼底。

今年桃園仙草嘉年華特別邀請三麗鷗人氣IP庫洛米擔任花之使者。 圖：翻攝自楊梅休閒農業區臉書