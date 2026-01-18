桃園月經平權再升級！2校完成生理盥洗室建置

為完善學生在校期間的衛生與健康照顧，桃園市於八德國中及瑞豐國小設置生理盥洗室，提供學生淋浴與清潔空間，協助因突發生理狀況的學生安心學習。（桃園市教育局提供）

桃園市政府推動性別平等與月經教育，並完善學生在校期間的衛生與健康照顧，桃園市目前已有2所學校設置「生理盥洗室」，其中八德國中於113年4月完成設置，瑞豐國小也於今年1月建置完成，後續也將協助其他有意願的學校持續設置，讓學生在校園中能獲得更安心、完善的生理照護與友善空間。

教育局為提供學生在校期間更完善的照顧及幫助，減少學生因突發狀況而影響學習，以提升學生在校期間的衛生及健康，於113年4月於八德國中試辦「國中校園內設置女性生理盥洗室試辦計畫」，設置盥洗室及熱水器等相關設備，期盼能營造更友善學習環境，同時持續請學校主動關懷學生需求及適時給予協助，並請學校護理師給予學生相關生理衛教宣導。

教育局表示，除八德國中及瑞豐國小外，為繼續推動校園生理盥洗室的建置，教育局將逐步擴充試辦學校，第一階段先請健康促進學校計畫議題中心學校及八德區其他有意願配合的學校均納入辦理，包括瑞塘國小、茄苳國小、霞雲國小等，以提供學生淋浴清洗設施，建置及營造性別平等及月經健康促進環境，今年度市府將持續協助各校建置更完善的生理盥洗設施，協助因突發狀況的學生獲得月經保健與關懷支持。

國民黨市議員楊朝偉指出，先前因有民眾向他反應，許多國中女學生不熟悉如何應對生理狀況，持續向市府爭取學校能夠設置生理盥洗室，也終於在113年爭取成功，目前各級學校的校長也都向他反饋，將盡速跟進設立，讓桃園在性別友善的路上走得更踏實。

教育局說明，除設置生理盥洗室外，市府自民國112年起推動學校辦理「友善提供多元生理用品及推動月經平權計畫」，依各級女學生人數規模分級補助，每校每月補助400至1000元採購生理用品，同時補助經濟弱勢女學生每人每月200元經費的生理用品，讓學生得到妥善的照顧及幫助。

