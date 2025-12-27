桃園東門溪流域大仁滯洪池完工 產值逾6千億龜山產業園區積淹水風險降低

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕耗資8.34億元的桃園市東門溪流域大仁滯洪池(員74B滯洪池)工程，已於今年10月中旬完工，市府水務局正在驗收階段尾聲及設施整備與環境優化，預計明年3月底開放啟用，將有效降低年產值高達6085億元的龜山產業園區及周邊社區積淹水風險，同時為市境增添兼具防洪、生態與休憩功能的場域。

水務局鑑於大仁滯洪池位於東門溪流域中上游，過去因河道狹窄、通洪能力不足，每逢豪大雨來襲時，周邊社區淹水情況層出不窮，因此規劃龜山產業園區防洪改善計畫，將閒置埤塘改造為滯洪池，工程自2022年7月11日動工，歷時3年多於今年10月完工，總經費約8.34億元，其中包含用地費4.74億元，完工後可提供約13萬立方公尺滯洪容量，削減洪峰流量達每秒13.9立方公尺。

水務局長劉振宇說，面對極端氣候的挑戰，滯洪池不僅是硬體的防洪工程，更是城市韌性的體現，大仁滯洪池在規劃之初，便納入環境美化與生態復育概念，設置景觀步道、綠地植栽與生態池，啟用後將成為居民散步及孩子親近自然的公共空間，並設置以「馬口魚」為主題的裝置藝術及創意彩繪牆增加人文氣息，讓滯洪池成為融合安全、環境、教育的場域。

劉振宇表示，值得一提的是，此計畫充分體現企業即社區夥伴的精神，水務局先前已與經濟部產業園區管理局及11家在地企業，如南僑油脂、祥儀企業、太古可口可樂等簽署合作意向書，透過綠色認捐方式，由企業投入植樹、設施維護及物資捐助，產、官、社共同參與的模式，確保大仁滯洪池在完工後能獲得完善的長期養護，也將持續導入智慧水務管理，讓滯洪池在啟用後，不僅能於豪雨期間發揮關鍵的治水效益，平時更能成為桃園市推動永續治水與永續環境的標竿。

