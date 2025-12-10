桃園某國中女吸電子煙顫抖、走路S型 初判「喪屍煙彈」含依托咪酯

桃園一所國中8號驚傳有學生在教室吸食電子煙，還出現全身顫抖、走路呈S型情況，最後整個人趴倒在桌子上，不少學生受到驚嚇。校方通報教育局後，警方隔日到校介入調查，初步快篩確認電子煙彈內含有「依托咪酯」成分，後續將送專業機構鑑定。

同學目睹嚇哭 「校方只讓家長帶回」遭民代砲轟

據了解，8號上午一名八年級的女同學在第一節課於教室內吸食電子煙，老師發現後立即制止，沒想到她又在第二節下課時，跑到九年級教室繼續吸食，沒多久就出現全身劇烈顫抖、走路呈S型，甚至意識模糊倒臥在桌子上，不少同學被嚇到哭甚至發抖。

學生家長透露，孩子親眼看到同學翻白眼的畫面，受到不小驚嚇，甚至有學生因好心上前攙扶，也擔心是否吸入有害物質。

桃園市議員黃瓊慧指出，據掌握該名女同學是被列入春暉輔導專案，因為濫用藥品受到列管，學校卻直接讓她回家沒有做任何的處置，實在缺乏警覺心。

校方：第一時間通報少年隊.教育局 將加強巡邏

對此，校方回應，第一時間已通報教育局及少年隊，輔導室也會針對受到心理影響的學生提供協助，同時加強校園巡邏。

根據警方說法，女學生已於9號返校接受詢問，初步快篩確認她吸食的電子煙彈含有依托咪酯，後續將送專業機構再次鑑定，並依結果研議是否移送少年法院。

