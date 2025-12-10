桃園某國中女教室吸喪屍煙彈 黃瓊慧爆校長扯謊對話「真的會氣死」

社會中心／施郁韻報導

桃園市一所國中女學生，9日上午在校內吸食電子煙後，再於九年級教室吸食喪屍煙彈。（圖／翻攝自Pixabay）

桃園市一所國中女學生，9日上午在校內吸食電子煙後，再於九年級教室吸食喪屍煙彈，出現全身顫抖抽搐、步態失衡、意識模糊等嚴重異狀，現場煙霧瀰漫，多名學生目擊受到驚嚇甚至哭泣。校方第一時間僅通知家長帶回，未立即報警調查，質疑校園毒品事件處置不但慢半拍還避重就輕，明明吸食的是喪屍煙彈，校方卻僅說「電子煙」。對此，民進黨桃園市議員黃瓊慧揭露校方說謊的情況，「聽完他的陳述真的會氣死。」

桃園市議員黃瓊慧日前在臉書發文指出，該名女學生9日一早在校內吸食電子煙被老師制止，不久後竟跑入高年級教室再次吸食，且疑似改用喪屍煙彈。吸食後女學生身體失控，先不停顫抖，再呈現S形步態、重心不穩，最終癱倒在課桌上。

消息一出後，引發外界高度關注。黃瓊慧10日再度發文表示，「為什麼該生第一二節課吸毒之後，學校第一時間的處理竟是請家長她帶回去？而不是請少年隊入校了解、採檢那些吸毒的器具？」還讓該生請假休息一週，「這看在其他被影響的同學眼中情何以堪？？？」

黃瓊慧指出，該生吸毒在上午8至10時發生，但讓學生家長在10時半把小孩接走，讓少年隊錯失採檢驗尿驗頭髮的時間，且教育局證實她是春暉專案輔導個案，學校卻沒有任何警覺心。

黃瓊慧指出，自己與校長通電話時，對方刻意不說該學生第一節課就吸毒，只說她第二節課有吸，又稱走廊監視器拍到她走路很正常、看起來沒事。

黃瓊慧痛批，校長一直不願說實話、一問三不知，連少年隊為何隔天才入校蒐證，他都回答不出來，跟教育局的說法完全對不上，「跟他詢問事發前因後果，聽完他的陳述真的會氣死。」

