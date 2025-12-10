桃園某國中爆「喪屍煙彈」進入校園 校方將對學生輔導

桃園市議員黃瓊慧。圖：黃瓊慧提供

桃園市某國中8日傳出有女學生公然在校內施用俗稱「喪屍煙彈」的毒品依托咪酯，並出現異常反應，嚇壞不少學生，也引發家長擔憂。對此，民進黨籍市議員黃瓊慧質疑，不少同學因為親眼目擊了該生吸食毒品過後的反應而嚇哭，學校沒等到少年警察隊入校進行採檢或調查，就自行讓家長把這位疑似吸毒的同學帶回家，讓許多同學都傻眼，紛紛回家告知家長，讓家長們認為學校沒有做任何的處置。對此，教育局指出，學校已依規定完成校安通報及輔導措施。警察局則表示，疑似喪屍煙彈的電子菸，初步快篩結果是陽性，已送交毒品鑑定機構進一步檢驗，目前報告尚未出爐。

黃瓊慧說，當事學生是春暉輔導專案，因為濫用藥品而受到列管，如今再度於校內公然使用毒品，學校卻直接讓她回家，沒有做任何的處置，實在缺乏警覺心。這個案件除了凸顯毒品進入校園的問題十分嚴重，當校內發生這種事情的時候，學校處理的方式荒腔走板、沒有相關的SOP。她會持續與教育局、警察局等密切的聯繫，讓吸毒的學生能夠好好面對自己的行為，希望能感化她，讓她面對做出這些事情的後果。而受到驚嚇的同學，她也要求教育局要給予心理輔導資源。

教育局指出，該校已完成校安通報，並對當事學生班級、目擊學生進行輔導。若該電子煙確定是毒品，會依規定啟動春暉個案管制輔導機制。少年警察隊表示，警方接獲教育局通知某國中學生疑似施用喪屍煙彈一案，立即依教育部規定，查扣相關的器具並送毒品鑑定機構進行檢驗是否毒品成分，鑑驗報告結果尚未回復，後續將將再依鑑定結果處置。同時也希望學校如有發現疑似毒品事件時，應立即通報教育局及警察局協助，警方會立即啟動相關機制送驗，如鑑驗結果為毒品，將立即依偵查程序溯源偵辦追查毒品來源。警方將持續與教育局密切聯繫與合作，共同勾稽重點學校，入校加強校園毒品防治宣導，也希望學校可以主動直接向警方提出宣導申請。

