桃園某國中畢旅爆食物中毒「20多名學生送急診」 劍湖山證實：衛生單位調查中

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桃園一間國中畢業旅行赴劍湖山樂園，卻爆出疑似吃完園內餐廳後，出現食物中毒症狀。（本刊資料照）

畢業季又即將到來，不少學校開始辦畢業旅行，不過桃園某國中畢業旅行今（15日）爆出食物中毒事件，學生第3天到劍湖山樂園遊玩期間，有多名學生疑似吃完園內餐廳後，出現食物中毒症狀，目前已緊急送醫救治。

據了解，桃園一間國中畢業旅行第3天到劍湖山樂園，但爆出有多名學生疑似吃完園內餐廳後，出現食物中毒症狀，緊急送醫救治。

對此據《ETtoday》報導，劍湖山稍早隨即做出回應，表示今天有600多名學生入園，目前獲報20多人有不舒服的情況，目前已經送醫，另外衛生單位也已將檢體帶回，調查來源。

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