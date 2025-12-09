桃園某國中驚爆校園內抽「喪屍煙彈」 教育局：已啟動輔導程序

【警政時報 崔兆慧／桃園報導】

桃園市某國中驚爆校園「喪屍煙彈」事件！一名就讀 8 年級的男學生，昨（8）日在課堂上施用電子煙遭老師發現後帶往學務處，未料下課後他又拿出另一支電子煙使用，不僅多次違規，情緒亦出現異常反應。校方隨即通知家長將其帶回，並啟動校安通報及報警程序。警方初步檢驗查扣的電子煙煙油，發現含有第二級毒品依託咪酯成分，後續將送驗以進一步確認。

桃園某國中驚傳學生施用喪屍煙彈。（AI示意圖）

據了解，該名學生於昨日第 1 節課堂上施用電子煙，被授課老師當場查獲並帶往學務處，電子煙也依規定沒入。然而下課後，他卻跑到 9 年級班級，再度取出另一支電子煙吸食，因情緒反常引起同學警覺並通報老師。校方研判該電子煙疑似為含依託咪酯的「喪屍煙彈」，立即聯繫家長，家長也於事後替孩子請假 1 週。

教育局指出，學校已於第一時間完成校安通報，並針對學生原班級及目睹情況的班級安排班級輔導，後續亦將依學校輔導管教規定進行懲處。同時，學校也已聯絡警察局少年隊，由警方協助檢驗查扣的器具，初步結果顯示煙油依託咪酯呈陽性反應。

警方將送相關鑑定機關進行進一步檢驗，若結果確定呈陽性，警方將函報教育局並啟動管制輔導機制。由於依託咪酯屬於第二級毒品，相關證物也將移送少年法院續處。

